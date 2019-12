Basket, Serie C Silver: obiettivo riscatto per la Diesel Tecnica. L’ultima del 2019 in casa contro la Vidass Curti

La sconfitta subita a Cava de’ Tirreni dalla Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità brucia ancora: un po’ per il vantaggio in doppia cifra andato in fumo nel terzo quarto, un po’ perché, nei minuti finali, i blue boys sono stati a un passo dal riaggancio. Fortuna che il campionato di serie C Silver non ha ancora chiuso per le feste: prima della pausa di fine anno, infatti, c’è ancora un turno da giocare. E la sfida in casa contro la Vidass Curti – che domenica scorsa nulla ha potuto per rallentare il passo frenetico della capolista Miwa Benevento – è l’occasione giusta per ricominciare a viaggiare al ritmo delle primissime. Attenzione, però: i casertani, al netto di una classifica poco indulgente, non sono più la comparsa che, nel passato campionato, rimediava sonore lezioni da chiunque. Il punto di forza del gruppo allenato da Raffaele Porfidia sono indubbiamente gli esterni: il giovanissimo Matteo Guerriero, un tiratore puro che avvicina i 20 punti di media a partita, e l’altra vestale del perimetro Antonio Porfido. Beninteso: Curti non può contare su un uomo d’area che possa almeno pareggiare il confronto con Ambrosano, Barauaskas e Mbaye. Eppure, la Vidass si presenterà al Palazingaro a cuor leggero: dare fastidio ai bianco-azzurri sarebbe già un grande risultato per una squadra che dovrà lottare fino in fondo per evitare i play-out. La Diesel Tecnica, dal canto suo, ha le idee chiare sul regalo da fare ai suoi tifosi per il Natale alle porte: una bella vittoria e il terzo posto in classifica. Mancano solo il fiocco e il biglietto d’auguri.

Testo di Carmine Marino

Serie C Silver, dodicesima giornata. Le partite in programma (22/12)

Basilicatasport.it Potenza – Invest Pozzuoli (ore 18); Miwa Benevento – Sporting Portici (ore 18); Al Delfino Mugnano – Polisportiva Folgore Nocera (ore 18.30); Supermercati Extra Nola – Centro Pasteur Parete (ore 18.30); Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità – Vidass Curti (ore 19, differita su Italia2 martedì 24 alle ore 20.55); Tigers Saviano – IMA Cava de’ Tirreni (ore 19.30). Riposa: Promobasket Marigliano

La classifica

Miwa Benevento 20; IMA Cava de’ Tirreni 18; Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 16; Basilicatasport.it Potenza 14; Promobasket Marigliano, Polisportiva Folgore Nocera 10; Al Delfino Mugnano, Centro Pasteur Parete 8; Tigers Saviano, Vidass Curti, Invest Pozzuoli 6; Supermercati Extra Nola, Sporting Portici 4

Centro Pasteur Parete e Al Delfino Mugnano una partita da recuperare. Le due squadre si affronteranno lunedì 30/12 alle ore 20.45