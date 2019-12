Atena Lucana aderisce allo Sportello Amianto Nazionale: “Daremo supporto ai cittadini”

L’amministrazione di Atena Lucana, su iniziativa del Consigliere delegato Carmine Cancro, ha aderito allo Sportello Amianto Nazionale “con l’obbiettivo di offrire ai propri cittadini un’assistenza a 360 gradi in materia di amianto. Da oggi, chiunque vorrà avere informazioni ed essere guidato nell’approccio e, come ci auguriamo, nella risoluzione di qualsiasi problema legato all’amianto, potrà ricevere assistenza totale su argomenti sia tecnici, sia gius-lavoristici, sia sanitari in materia di amianto: come fare una bonifica, capire quali procedure seguire per determinare se il proprio amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o in azienda laddove sia presente amianto, conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto, oltre che fare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri di materia legale. Ogni risposta sarà a disposizione dei cittadini di Atena Lucana scrivendo a info@sportelloamianto.org o chiamando il numero nazionale 06 81153789. Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Atena Lucana http://www.comune.atenalucana.sa.it/ è presente un link che reindirizza direttamente al sito dello Sportello Amianto su cui sarà possibile inoltrare la propria richiesta compilando un semplice form. Il servizio, patrocinato dal Coordinamento Nazionale Amianto, è molto semplice e mette a disposizione dei cittadini di Atena,professionisti qualificati membri di un selezionatissimo comitato scientifico, che esprime le competenze delle più grandi associazioni nazionali impegnate nella lotta e nella corretta informazione in materia di amianto. Quindi un semplice servizio che aggrega la competenza delle associazioni autonome e indipendenti per offrire una totale completezza e circolarità di informazione in materia di amianto. Se, per esempio, abbiamo un tetto da smaltire, contattando lo sportello e descrivendo l’intervento, il servizio genererà immediatamente per Vostro nome una “Call” (richiesta di offerta), concordando con Voi se interpellare possibili bonificatori in area provinciale o regionale per comunicare appunto la Vostra esigenza a tutte le Aziende in regola con la categoria di smaltimento ed automaticamente segnalate all’albo gestori ambientali del Ministero dell’Ambiente. Quindi, con una semplice telefonata, si attiverà un meccanismo di concorrenza che garantirà al cittadino, fruitore del servizio, la migliore offerta e il miglior servizio per le sue esigenze, offerto dai bonificatori in regola con gli adempimenti. Nello stesso tempo il cittadino sarà anche informato rispetto ad eventuali contributi, comunali, regionali, statali o di Enti e Ministeri, che possano riguardare e o agevolare e contribuire al suo intervento. Inoltre verranno prospettati eventuali sgravi fiscali in materia e, in un prossimo futuro, anche una serie di prodotti offerti dagli Istituti di Credito per finanziare la bonifica. Questo è solo un esempio del servizio offerto a titolo gratuito dal Comune ai suoi cittadini grazie al sostegno all’iniziativa dello Sportello Amianto Nazionale.

Il Comune di Atena ha deciso di aderire a questo progetto che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini nei confronti di un problema che crea in Italia più di 4000 morti all’anno, e crede fermamente che la circolarità dell’informazione professionale e qualificata,sia l’ elemento cardine per vincere tutti insieme questa difficile battaglia per i cittadini, per la salute e per l’ambiente”.