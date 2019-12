Infinita conta dei danni causati dal maltempo nel salernitano: un territorio messo ko dal dissesto idrogeologico

La meravigliosa Costiera Amalfitana, flagellata dal maltempo. Solo il caso ha voluto che la caduta di un terrazzamento, a pochi metri dal bivio per Positano non coinvolgesse alcun veicolo in transito. Lo smottamento ha inevitabilmente provocato la chiusura dell’arteria per Positano. Ingenti i danni che si stanno quantificando da Vietri sul Mare fino a Positano. Tra le situazioni più gravi quella di Cetara dove si sono verificate due frane e a causa del maltempo oltre un centinaio di persone, ospiti di una festa di matrimonio, sono rimaste intrappolate all’interno di un hotel. Sul posto nel pomeriggio è arrivato a Cetara, anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha verificato di persona la situazione nel piccolo borgo della Costiera dopo l’ondata di maltempo. «Con il sindaco abbiamo effettuato diversi sopralluoghi, dal luogo della frana che ha bloccato i collegamenti fino alla parte alta del paese – ha detto De Luca – Situazione molto delicata dove occorre intervenire subito sulla viabilità della statale». De Luca, che ha annunciato la richiesta al Governo dello stato di calamità per tutta la Campania in seguito ai «danni enormi all’economia, all’agricoltura, al turismo nel caso specifico della Costiera, anche e soprattutto in questo periodo festivo. Disagi anche a Salerno città: a via Palestro, a Torrione Alto, un albero di grosse dimensioni è caduto sulla strada danneggiando diverse autovetture e bloccando la circolazione veicolare. Un altro albero è caduto in via Vernieri. Danni anche al porto commerciale di Salerno. Danneggiati i pontili dei pescatori spazzati via dalla furia del mare e dalle raffiche di vento. Disagi anche nell’Agro-Nocerino-Sarnese. A Sarno, sono state evacuate cinque famiglie residenti nella zona compresa tra Via Nunziante e il complesso multifunzionale “Saretto Eventi” a causa del distacco di un lastrone di breccia cementato. Ingenti i danni su tutto il territorio provinciale e non mancano le accuse e le polemiche. Il Codacons Campania ha annunciato “depositerà una formale denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno contro la Regione Campania, in cui si ipotizza la fattispecie di abuso di atti d’ufficio”. Al centro dell’esposto dell’Associazione, la ripartizione dei fondi pubblici in favore degli Enti Locali e destinati alla messa in sicurezza del territorio.