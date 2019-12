Metasport potrà continuare a operare. La Regione stanzia 300mila euro per le utenze del prossimo anno

Un bel regalo di Natale per i circa 1.300 sportivi del Vallo di Diano che usufruiscono degli impianti sportivi del Centro sportivo meridionale e dei circa 20 operatori. Dopo il paventato rischio chiusura per l’assenza dei pagamenti di alcuni dei Comuni del Consorzio la Regione ha stanziato 300mila euro per evitare la chiusura. Soldi che serviranno per il pagamento delle utenze, l’erogazione dei servizi e la creazione del museo dello sport. E’ stato depositato ieri mattina in Regione nel maxi-emendamento al Bilancio di previsione per il 2020 con il contributo a favore del Consorzio Centro Sportivo Meridionale. La chiusura era stata annunciata dal presidente Vittorio Esposito per il mancato pagamento delle quote consortili di molti Comuni e l’impossibilità di provvedere alle spese correnti. La notizia ha allarmato i cittadini e il territorio e ha visto la reazione della Regione in due sensi: sollecitare il consigliere provinciale Giovanni Guzzo e quindi Enzo Maraio e allo stesso tempo l’assessore regionale Corrado Matera. La pressione da entrambi i punti di vista ha riscosso successo. E lo evidenzia lo stanziamento di circa 300mila euro. “Abbiamo deciso di sostenere le attività sportive di Meta, non facendo spegnere, letteralmente, la luce. Per quanto riguarda il Consorzio, esiste un contenzioso con i Comuni che dovranno decidere il futuro del Centro Sportivo Meridionale”. Soddisfatto anche Guzzo che ha sollecitato Maraio e che ha risposto presente con la richiesta direttamente alla Regione.

Inoltre ieri si è tenuto un incontro nell’area della piscina a San Rufo, voluto da Donato Alberico e dallo staff di Meta sport. Un momento per uno scambio di auguri ma anche di confronto. Presenti anche diversi amministratori, dal presidente della Comunità montana, Raffaele Accetta, al presidente del Consorzio, Vittorio Esposito passando per amministratori di Polla, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, Caggiano, Casalbuono, Atena Lucana. Presente anche il consigliere provinciale Giovanni Guzzo che ha consegnato ai presenti l’emendamento presentato da Enzo Maraio in Regione.