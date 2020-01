Basket, Serie C Silver: Diesel Tecnica, ultima tappa del girone d’andata a Portici. Domenica torna la 12 ore di basket

Concluso l’abbondante ciclo di banchetti natalizi, il campionato di serie C Silver si prepara a mettere da parte addobbi e luminarie per riprendere il suo corso ordinario, senza più interruzioni fino al termine della stagione. A dirla tutta, l’ultimo turno del girone d’andata avrà uno svolgimento piuttosto anomalo: prologo il 4 gennaio con la sfida tra Sporting Portici e Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, addirittura cinque giorni più tardi la chiusura con Invest Pozzuoli – Miwa Benevento. I blue boys riapriranno bottega dopo le vacanze di fine anno senza Simone Ginefra: il 36enne playmaker potentino, che aveva saltato l’ultimo match del 2019 contro la Vidass Curti, ha interrotto la sua esperienza con la Diesel Tecnica di comune accordo con la dirigenza bianco-azzurra, che ne ha dato notizia sui social network nel primo pomeriggio di lunedì 30. Prima di sondare il mercato per trovare un sostituto, la truppa allenata da Aldo Festinese dovrà affrontare a mente lucida la trasferta sul campo dei partenopei, ultimi in classifica in compagnia della Supermercati Extra Nola. Lo Sporting Portici, nonostante abbia riconfermato i protagonisti (Anceschi e i fratelli Minervini) della pur tribolata salvezza conquistata l’anno scorso, ha finora rimediato più grane che soddisfazioni: due sole vittorie – entrambe in casa, contro Parete e Mugnano – un’accentuata dipendenza dalle prestazioni dei tre uomini di punta e, di conseguenza, poche vere alternative a disposizione di coach Esposito. Una partita da portare a casa senza troppe complicazioni, almeno sulla carta. Eppure, come spesso avviene in questi casi, chi non ha nulla da perdere è abituato a giocare ben al di sopra delle proprie reali possibilità.

Subito dopo la trasferta nella periferia sud di Napoli, la famiglia della storica polisportiva di Sala Consilina scenderà di nuovo sul parquet per la sesta edizione della 12 ore di basket, l’evento sportivo e solidale organizzato in memoria di Maria Dorotea Di Sia. Domenica 5 gennaio, dalle 10 alle 22, il Palazingaro sarà la casa della pallacanestro per appassionati di tutte le età, uniti da un comune scopo: la raccolta di fondi a sostegno della ConRett Onlus, l’organizzazione a cui aderiscono i genitori dei bambini che lottano contro la sindrome di Rett, una grave e rara malattia del sistema nervoso.

Testo di Carmine Marino

Serie C Silver, recupero dell’undicesima giornata (30/12/2019)

Centro Pasteur Parete – Al Delfino Mugnano 90-85

La classifica

Miwa Benevento 22; IMA Cava de’ Tirreni, Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 18; Basilicatasport.it Potenza 16; Centro Pasteur Parete 12; Promobasket Marigliano, Polisportiva Folgore Nocera 10; Tigers Saviano, Al Delfino Mugnano 8; Vidass Curti, Invest Pozzuoli 6; Supermercati Extra Nola, Sporting Portici 4

Al Delfino Mugnano e Polisportiva Folgore Nocera una partita in meno. Le due squadre si affronteranno giovedì 9 gennaio alle ore 20.30

Le partite della tredicesima giornata (ultima d’andata, 4-5-8-9/1/2020)

Sporting Portici – Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità (sabato 4, ore 19); Centro Pasteur Parete – Basilicatasport.it Potenza (domenica 5, ore 18.30); Polisportiva Folgore Nocera – Supermercati Extra Nola (domenica 5, ore 20.30); Vidass Curti – Tigers Saviano (mercoledì 8, ore 20); IMA Cava de’ Tirreni – Promobasket Marigliano (mercoledì 8, ore 21.15); Invest Pozzuoli – Miwa Benevento (giovedì 9, ore 20.30). Riposa: Al Delfino Mugnano