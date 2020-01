Sanità, ripartono gli esami convenzionati al Centro Analisi Biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia

Dopo un mese e mezzo di stop, sono ripartite ufficialmente il 2 gennaio scorso le prestazioni di specialistica ambulatoriale in convenzione con la sanità privata accreditata. Una buona notizia per oltre 100mila over 65 che vivono con una pensione al di sotto di 700 euro al mese. Nelle scorse settimane i disagi avevano riguardato gli esami diagnostici e le visite specialistiche di cardiologia, radiologia, medicina nucleare e radioterapia. Gli utenti quindi hanno dovuto pagare di tasca propria la prestazione sanitaria richiesta, non potendo più usufruire delle convenzioni; in alternativa si sono fatti inserire nelle liste d’attesa degli ambulatori pubblici. Sono ripartite anche al Centro Analisi Biochimica del dott. Virginio Albanese, nelle sue sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia le convenzioni per le analisi del sangue.

Ottenere una prestazione sanitaria convenzionata è semplice. E’ necessaria l’impegnativa del medico. Lo staff qualificato del Centro Analisi Biochimica è ben lieto di andare incontro a qualsiasi esigenza dell’utenza. Per chi è impossibilitato per una qualsiasi ragione a raggiungere una delle sedi del Centro Analisi, è possibile inoltre, prenotare anche una prestazione sanitaria a domicilio. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero di telefono 0975/74208.