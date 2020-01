La squadra di pallavolo di Polla da sette anni non gioca mai in casa. Neanche ora con la nuova palestra

L’Harlem volley di Polla è nata circa sette anni fa e dopo una prima stagione nella palestra della scuola media del paese è “emigrata” e non ha fatto più ritorno a casa. Questo perché la palestra è stata abbattuta per la costruzione del nuovo edificio scolastico e in attesa di avere una nuova struttura, la compagine cara al presidente Antonio Ferraioli, ha giocato in diverse strutture del comprensorio: Sant’Arsenio e Atena Lucana soprattutto, con esborso, notevole, economico e comunque scomodità varie. Come quella – che per chi gioca ha un peso – di non aver mai un pubblico amico a far da settimo uomo in campo.

Nel settembre dello scorso anno è stata aperta – pur se mai inaugurata – la nuova scuola “Edmondo de Amicis” con una palestra più ampia di quella precedente, spogliatoi di ultima generazione e altre attrezzature importanti. La squadra pollese ha quindi sperato – come altre società di sport indoor – che la palestra potesse essere usata per far tornare le attività sportive al coperto a Polla. E invece a distanza di quattro mesi, nulla. Infatti da quanto trapela – anche in seguito a incontri con amministratori e dirigenti scolastici – non è stato stilato il regolamento per l’uso della struttura in attività extrascolastiche e quindi per ora resta un tabù. E considerando che a Polla non esistono altre strutture “indoor” e le diverse palestre promesse non sono mai state realizzate, l’Harlem volley ma anche le altre società di sport (a Polla c’era una tradizione di basket) sono costrette a emigrare in altri comuni.