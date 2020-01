Basket, Serie C Silver: la Diesel Tecnica passa a Portici ed è seconda a metà campionato

Che si trattasse di una partita difficile, nonostante la posizione di classifica poco lusinghiera degli avversari, lo sapevano tutti. Alla Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità serviva perciò una prova di caparbietà per piegare lo Sporting Portici e così è stato: dopo 40′ vissuti sul filo dell’incertezza, i blue boys l’hanno spuntata per 72-65, confermandosi alle spalle della Miwa Benevento (che giocherà giovedì sera a Pozzuoli) al capolinea del girone d’andata. Fin dall’inizio, i bianco-azzurri cercano la precisione dalla distanza affidandosi a Durante, a segno per due volte dai 6.75. Il quintetto allenato da Esposito non si accontenta dei tiri da lontano di Staiano, ma cerca di esplorare con convinzione l’area: a segno prima Anceschi, poi Alessandro Minervini. Le mani di Durante funzionano bene anche in regia: ringraziano Botta e Siliekis. Piccolo avvicina i suoi alla parità, ma Fabiano ristabilisce le distanze con un gioco da tre punti: 18-14. Gli affari per la Diesel Tecnica si complicano quando gli arbitri, in una manciata di minuti, fischiano il secondo fallo a Barauskas e Mbaye. Tocca quindi a Gianluca Campaiola battersi sotto i tabelloni: il lungo salese ripaga la fiducia di Festinese con un canestro e tanto lavoro a rimbalzo. Nel frattempo, lo Sporting Portici alza il quintetto con il debutto di La Pasta che, pur graffiando poco dalle parti del ferro, agevola il compito degli esterni con i suoi blocchi: ne approfittano in successione Francesco Minervini e Minieri. Poco a poco, entra in partita anche Ambrosano: due centri pesanti per il capitano intervallati da una tripla di Fabiano. Portici riesce però a limitare le perdite sul fare dell’intervallo lungo: Mondola replica a Sileikis, segnando il tiro da tre del 32-27 esterno. Il copione, questa volta, non prevede fughe in avanti, tant’è che le due squadre si rincorreranno senza sosta fin sul traguardo. Lo Sporting Portici non si accontenta più di colpire da lontano: Anceschi è l’uomo giusto per iniziare a piantare le tende anche in area. Trinità risponde con il gioco in velocità e le incursioni di Barauskas, che però è costretto nuovamente ad abbandonare la partita per due falli in sequenza (il secondo è un tecnico). Finale di quarto punto a punto: Piccolo segna quattro punti di fila, ancora Sileikis tiene davanti la sua squadra: 46-45. Le percentuali di tiro danno di nuovo ragione ai partenopei, che sorpassano i salernitani con un tiro da tre di Francesco Minervini. A questo punto, prende la parola Marco Durante: il play bianco-azzurro è preciso dalla lunetta e si ripete ancora dall’arco. Botta in contropiede e Ambrosano a cronometro fermo tengono la Diesel Tecnica in linea di galleggiamento prima del ritorno di Barauskas. E il lituano, dopo aver remato controcorrente per tutta la serata, si avvicina senza remore al tabellone partenopeo. I suoi canestri, però, non alterano l’umore dei tiratori di casa: il minore dei fratelli Minervini e La Pasta non sono ancora pronti per la resa. Parità a 65 quando mancano 2′ al termine. Nel momento più delicato della serata, però, la Diesel Tecnica assesta i pugni che mandano i tenaci napoletani al tappeto: Barauskas insegna a tutti l’uso del piede perno, Durante punisce con freddezza dal medio raggio, Fabiano attacca in isolamento e sigilla la vittoria.

Testo di Carmine Marino

Serie C Silver, tredicesima giornata. I risultati

Sporting Portici – Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 65-72; Centro Pasteur Parete – Basilicatasport.it Potenza 95-93; Polisportiva Folgore Nocera – Supermercati Extra Nola 69-34; Vidass Curti – Tigers Saviano (mercoledì, ore 20); IMA Cava de’ Tirreni – Promobasket Marigliano (mercoledì, ore 21.15); Invest Pozzuoli – Miwa Benevento (giovedì, ore 20.30). Ha riposato: Al Delfino Mugnano

La classifica

Miwa Benevento 22; Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 20; IMA Cava de’ Tirreni, 18; Basilicatasport.it Potenza 16; Centro Pasteur Parete 14; Polisportiva Folgore Nocera 12; Promobasket Marigliano 10; Tigers Saviano, Al Delfino Mugnano 8; Vidass Curti, Invest Pozzuoli 6; Supermercati Extra Nola, Sporting Portici 4

Sporting Portici, Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, Centro Pasteur Parete, Basilicatasport.it Potenza e Supermercati Extra Nola una partita in più