Benedetta De Luca a “Detto Fatto” sulla Rai, presenta la sua collezione di vestiti con il marchio “Italian Inclusive Fashion”

Eleganza, particolarità e sobrietà sono queste le caratteristiche della prima collezione di vestiti con il marchio “Italian Inclusive Fashion” di Benedetta De Luca. Una rivoluzione della moda che probabilmente cambierà il concetto di eleganza.

Degli abiti pensati e realizzati anche e soprattutto per le persone diversamente abili. Una collezione, quella di Benedetta, che è stata presentata questo pomeriggio durante la trasmissione Rai condotta da Bianca Guaccero “Detto Fatto” all’interno del format “Hai Stile da Vendere”, legata ad un lusso sobrio e senza sbavature.

Capi, quelli disegnati dalla giovane Benedetta, che possono trasformarsi da abiti da giorno a capi funzionali e ricercati, come ad esempio il vestito nero in velluto con piume smontabili (illustrato nella foto di Livio Siano). Anche la mise da sera con marchio “Italian Inclusive Fashion” appare essenziale e comoda, ma non mancano velature e lustrini che danno uno tocco sensuale ed elegante allo stesso tempo. E’ uno stile di vita, quello della stilista e modella di Sala Consilina Benedetta De Luca, raccontato attraverso tessuti, forme e anche disabilità. La giovane fashion blogger, nonostante sia nata con un’agenesia del sacro che la costringe a vivere accompagnata dalla sua sedia a rotelle e dalle sue stampelle, non si è mai arresa, anzi è diventata per per molti giovani un esempio di tenacia e di forza.

E questo pomeriggio sugli schermi di Rai 2 è apparsa raggiante, emozionata, sicura di sè e come sempre impeccabile. Durante la trasmissione, Benedetta accompagnata da sua madre Giovanna sempre al suo fianco, non ha però nascosto la commozione per la morte di suo padre avvenuta qualche giorno e al quale ha dedicato la presentazione dei suoi originali modelli. Benedetta ha sicuramente del talento ed è quello che è emerso questo pomeriggio, la sua professionalità promette una carriera brillante nel mondo della moda che la giovane tanto sogna. I buyer che hanno giudicato positivamente i capi di Benedetta, hanno deciso di comprare interamente la sua collezione.