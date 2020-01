Giudice di Pace di Polla, il sindaco Giuliano convoca il tavolo tecnico: “Serve impegno economico degli altri comuni”

L’Ufficio del Giudice di Pace di Polla è il tema di una missiva inviata dal Sindaco di Polla Rocco Giuliano ai colleghi primi cittadini di Auletta, Caggiano, Petina, Pertosa, Salvitelle, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro e San Rufo e, per conoscenza, al Giudice di Pace di Polla e all’Ordine degli avvocati di Lagonegro.

“Gentilissimo Sindaco -si legge sul documento, firmato anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Polla Giovanni Corleto- più volte abbiamo avuto occasione di rammentare ai Comuni del comprensorio come, grazie agli sforzi compiuti da questa Amministrazione, il Ministero della Giustizia ha inserito l’Ufficio del Giudice di Pace di Polla tra i soli duecento uffici mantenuti sull’intero territorio nazionale, scongiurandone la chiusura e, quindi, l’accorpamento ad altri uffici giudiziari. Tale decisione ministeriale ha rappresentato un’importante affermazione per l’intero territorio ed ha tutelato gli interessi di tutti i cittadini valdianesi. Ormai da anni l’Ufficio del Giudice di Pace di Polla, gestito esclusivamente dallo scrivente Comune, svolge le sue funzioni in maniera egregia ed ha fatto fronte ad un notevole incremento del contenzioso ivi trattato, sia civile che penale, segno dell’accresciuto interesse degli operatori di giustizia per detto Ufficio e della opportunità e necessità della sua presenza sul territorio. Grazie agli accordi intercorsi tra il Comune di Polla e la Regione Campania, oggi detto Ufficio dispone di due addetti alla cancelleria, nelle persone dei dottori Luigi Costa e Domenico Ritorto, distaccati per l’appunto dall’ente regionale, consentendo quindi una gestione ottimale delle molteplici incombenze. Tuttavia in vista del previsto incremento delle competenze delegate agli Uffici del Giudice di Pace, che diverranno a breve dei veri e propri piccoli Tribunali, anche al fine di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti da questo Comune nonché dalla Regione Basilicata prima e dalla Regione Campania in seguito, si rende ancor più necessaria una fattiva collaborazione di tutti i Comuni del comprensorio al suo mantenimento, come già stabilito nei Tavoli tecnici sino ad oggi tenuti. Tuttavia, a fronte di rassicurazioni fornite, non è seguito il materiale impegno economico da parte delle altre Amministrazioni del territorio interessate. Occorre infatti considerare che il suddetto rafforzamento di competenze rappresenta sicuramente un forte riscatto per l’intero territorio, a fronte dei torti subiti negli ultimi anni dal governo centrale, che con le sue decisioni continua a sopprimere od impoverire gli uffici dislocati nel Vallo di Diano. Ma nel contempo comporterà un forte incremento delle controversie trattate, con conseguente necessità di un ulteriore rafforzamento delle risorse umane e materiali ad esso destinate, cui lo scrivente Comune non può far fronte da solo. Per questo motivo, nel ritenere doveroso un impegno responsabile da parte di tutte le Amministrazioni Comunali rientranti nella competenza del Giudice di Pace di Polla, si convoca un tavolo tecnico per discutere insieme i provvedimenti da adottare al fine di garantire il servizio in forma associativa del citato Presidio di Giustizia, con la distribuzione equa delle spese occorrenti”. La missiva termina con l’invito ai sindaci destinatari a presenziare al nuovo incontro del Tavolo tecnico relativo al Giudice di Pace di Polla, fissato per il giorno di Giovedì 16 gennaio alle ore 18:30, presso la Sala Giunta della Casa Comunale di Polla.