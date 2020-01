Sant’Arsenio, nasce l’associazione socio-politico-culturale “Bene Comune”

Riceviamo e Pubblichiamo

“L’associazione socio-politico-culturale “ BENE COMUNE” , recentemente costituita, si pone come obiettivo di promuovere una più approfondita conoscenza del nostro essere cittadini, in quanto portatori di diritti e doveri.

Poiché riteniamo nostro compito contribuire al miglioramento della qualità di vita del territorio, l’associazione intende evidenziare quelle criticità presenti nella gestione della cosa pubblica, mettendo al centro dell’azione il bene comune.

Negli ultimi due anni il Sindaco ha prodotto un aumento indiscriminato della tassazione comunale in maniera sistematica su :

, approvata da questa maggioranza;

Del. Giunta n. 44/2018, approvata da questa Giunta Pica – Capozzolo – Vricella ;

RIFIUTI Del. Cons. n.9/2018, approvata da questa maggioranza ;

PASSI CARRABILI – Del. n.11/1999, approvata da una diversa maggioranza oltre 20 anni fa.

I cittadini di Sant’Arsenio da più anni e sotto diverse amministrazioni hanno potuto constatare che i servizi resi diventano sempre più scadenti e sempre più costosi :

ACQUA – un servizio scadente, per le frequenti interruzioni della condotta, per il mancato arrivo dell’acqua ai piani alti, ma costoso non solo per la tariffa, ma anche per gli interventi di riparazione sempre più frequenti.

RIFIUTI – è sufficiente ricordare che dopo circa 20 anni la raccolta differenziata è ferma ancora al 60% con strade comunali sporche, villa comunale in degrado.

RANDAGISMO – fenomeno, assai lontano dall’essere risolto, già costoso, ma che avrà un costo sempre più elevato, fin quando l’amministrazione non troverà una soluzione definitiva.

PASSI CARRABILI – i cittadini pagano per un servizio parziale e incompleto; infatti l’amministrazione non si è dotata di una convenzione per trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi davanti ai passi carrabili.

Inoltre è sotto gli occhi di tutti i cittadini l’enorme spreco di denaro in opere pubbliche, incomplete (Borgo Serrone – Palestra Comunale), inutili (Percorso Tittariello), poco utilizzate (Palazzo Fiordelisi), mai funzionanti (due fontane pubbliche),mal costruite (parcheggio autoveicoli Fontana Maggiore). Per non parlare poi della villa comunale,dei giochi e della piazza, patrimonio inestimabile, costati più di 1 milione di euro, che si caratterizzano per l’abbandono e un degrado, che aumenta sempre di più.

La breve, ma non esaustiva, elencazione di questi problemi fa emergere una stridente differenza tra gli aumenti tributari imposti dall’amministrazione comunale e il mancato miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini.

Per questo chiediamo all’amministrazione di conoscere quali sono i motivi e gli obiettivi, che essa si pone, tali da giustificare un così consistente aumento delle tasse a carico dei cittadini santarsensi ?

In conclusione ci attiveremo per la migliore informazione possibile, disponibili sempre al confronto e all’ascolto dei cittadini”.