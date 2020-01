L’influenza stagionale preoccupa. Fare attenzione a bronchite e polmonite

Febbre alta e dolori ovunque, ora l’influenza fa sul serio e porta con sé anche un notevole numero di casi di bronchiti e polmoniti. A fare la parte del leone, quest’anno, non sono solo i virus prettamente influenzali A/H3N2 e A/H1N1 ma anche le complicanze che portano conseguenze gravi, da ricovero. I pazienti sono soprattutto anziani e bambini. Ma non è che l’inizio: tra Natale Capodanno, infatti, è partita l’ondata di contagi raggiungendo 1 milione e 600mila pazienti. Il Ministero della Salute ha riportato i sintomi tipici dell’influenza stagionale, spiegando che: “I sintomi dell’influenza includono tipicamente l’insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori muscolari. Altri sintomi comuni includono mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea. Qualche sintomo trascurato è degenerato in serie malattie come bronchiti e polmoniti. Si tratta di malattie serie, da non sottovalutare, spesso terribili soprattutto per i fisici più deboli e delicati come anziani e persone con malattie croniche. A cui viene consigliato il vaccino anti-influenzale. Non solo ospedali, l’assalto dei pazienti riguarda anche gli studi dei medici di base: Nelle prossime settimane sarà anche peggio: il picco stagionale è previsto infatti per fine gennaio, complice la riapertura delle scuole e il veicolare facilitato dei virus tra ragazzi e, poi, in famiglia. A fine stagione si arriverà, secondo le stime, a 7 milioni di pazienti colpiti da influenza. Il clima sta già facendo la sua parte: il Centro Nord, colpito da sbalzi termici e gelo, è già nel pieno dell’ondata, mentre al Sud, dove le temperature non sono in media invernale, si fa sentire soprattutto il virus intestinale. Per prevenire l’influenza ed evitare di contagiare gli altri, esistono alcuni accorgimenti molto semplici da prendere, come ad esempio: lavare spesso le mani. Lavarle sempre dopo essere stati sui mezzi pubblici, non toccarsi il viso con le mani sporche. Coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto usa e getta quando si tossisce o si starnutisce e gettare poi lo stesso. Usare fazzoletti usa e getta per soffiarsi il naso, bere tanta acqua per evitare la disidratazione, coprirsi bene quando si esce e infine stare a riposo se si è influenzati.