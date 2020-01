Sala Consilina: anche quest’anno si è tenuto “Il Pranzo dell’Amicizia 2020” presso la parrocchia di Sant’Anna

Anche quest’anno grande partecipazione al Pranzo dell’Amicizia 2020 promosso da Don Luciano La Peruta, parroco delle chiese di Sant’Anna e Sant’Antonio di Sala Consilina, svoltosi presso l’oratorio di San Giovanni Bosco. L’evento, giunto alla 4^ edizione è stato organizzato in collaborazione con i gruppi Carità delle parrocchie salesi tra cui, le associazioni Radici, Ali (Associazione Latinoamericana in Italia) Lions Club Sala Consilina- Vallo di Diano, i gruppi Fratres- donatori sangue e Misericordie.

L’iniziativa, ormai consolidata, riscuote come sempre un gran successo per il numero copioso di partecipanti e soprattutto per la presenza di tanti volontari che si adoperano per l’ottima riuscita dell’evento e per la bontà delle pietanze servite. Quest’anno la manifestazione è stata arricchita dalla presenza di Nonna Rosetta, come ospite speciale a pranzo e dagli artisti Totino Melillo e Alessia Mazzariello che si sono esibiti in performance canore,nel pomeriggio presso i locali dell’auditorium, dopo la celebrazione della santa messa, dove era stato allestito un ricco e delizioso buffet.

Don Luciano ha ringraziato tutti i presenti e si è ritenuto soddisfatto per l’esito dell’evento, ed ha sottolineato l’importanza dello stare insieme in serena armonia, una tradizione che nasce da un’esigenza del cuore per stare vicini alle persone sole o più lontane, l’obiettivo del momento conviviale è quello della condivisione, di crescita umana con le famiglie della parrocchia in quanto l’amicizia può aiutare e sostenere le difficoltà della quotidianità, stando vicini alle persone bisognose, riscoprendo i veri valori della vita e trasmetterli, così, alle nuove generazioni.