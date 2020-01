Non paga il saldo in tempo: il Comune di Buonabitacolo condannato a pagare interesse record

Il Comune di Buonabitacolo dovrà pagare circa 50mila euro di interessi, di soli interessi, per non aver saldato in tempo un conto con la ditta Idrosud dei fratelli De Riggi difesa dall’avvocato Francesca Marmo per dei lavori al depuratore. La sentenza “record” è arrivata nei giorni scorsi da parte del Tribunale di Lagonegro che ha condannato l’ente al pagamento – respingendo l’opposizione al decreto di ingiunzione – di 40mila euro di interessi calcolati fino al 2016, con l’aggiunta – come si legge sul decreto ingiuntivo – degli interessi di questi ultimi quattro anni. Su una spesa di circa mezzo milione di euro, un interesse davvero record per dei lavori eseguiti dopo il 2010 dalla ditta con sede legale ad Atena Lucana.

“Il pagamento parziale – si legge nella sentenza – va imputato agli interessi e non al capitale, a meno che vi sia prova del consenso del creditore a una diversa imputazione. A tal fine non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una pubblica amministrazione, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare la ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l’amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito”