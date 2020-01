Abbandona la Guardia medica di Sant’Angelo a Fasanella: medico finisce nei guai

Un medico in servizio alla Guardia medica di Sant’Angelo a Fasanella è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e abbandono del posto di lavoro. Infatti, in seguito di numerose segnalazioni, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno monitorato per giorni i movimenti del medico, seguendo i suoi spostamenti per poi fermarlo, in flagranza di reato nel comune di Controne, al di fuori del territorio di competenza del presidio pubblico dove, invece, presta servizio. Doveva essere in servizio a Sant’Angelo a Fasanella, ma il medico, in più occasioni, avrebbe lasciato la sua postazione durante il turno di lavoro, allontanandosi senza giustificato motivo. Il professionista, in passato, sarebbe stato coinvolto in un’indagine per presunti abusi commessi nell’esercizio della professione a Sapri, motivo per il quale fu poi trasferito dall’ASL di Salerno in altri presidi sanitari, fino a quello di guardia medica nel piccolo comune degli Alburni. Il medico salernitano rischia, ora, il licenziamento per giusta causa.