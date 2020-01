“Teatro in Sala” e la Giornata della Memoria: sarà un lunedì ricco di appuntamenti a Sala Consilina

Il teatro civile per ricordare, per non dimenticare l’Olocausto, per raccontare una storia che sembra lontano ma che invece ha toccato anche il Vallo di Diano, anche Sala Consilina. Questo lo scopo del prossimo appuntamento di Teatro in Sala, la rassegna organizzata dall’associazione ‘I Ragazzi di San Rocco’ in collaborazione con l’amministrazione comunale. La giornata della Memoria è il filo conduttore di lunedì, 27 gennaio.

La giornata inizierà alle 10 al teatro Mario Scarpetta con spettacolo ‘Showup – Come posso ricordare il volto che non so dimenticare’ con la Compagnia MV Dance (direzione artistica di Maria Vittoria Maglione, coreografie di Simone Liguori, regia di Eirene Campagna) proposto alle scuole superiori del Vallo di Diano. Alla sera, sempre nel Teatro Scarpetta, alle 20 un momento di riflessione partendo dal libro ‘Racconti che sopravvivono’ di Eirene Campagna e dallo spettacolo ‘Showup’. La serata, aperta atutti, sarà condotta dal giornalista Lorenzo Peluso, interverranno: Anna Skall, Eirene Campagna e Angelo Mastrandrea. La Giornata della Memoria continuerà con la proiezione di un video dedicato e inviato a Liliana Segre, realizzato dagli studenti del Liceo Classico di Sala Consilina, e la replica dello spettacolo ‘Showup”.