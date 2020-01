80 strutture turistiche rappresentate, 122 partecipanti a “In Tour”: il Cilento risponde alla chiamata di Iccrea Banca e Banca del Cilento

80 strutture turistiche rappresentate, 122 partecipanti ai corsi di formazione: sono numeri davvero importanti, che però da soli non bastano a rappresentare l’entusiasmo con il quale gli imprenditori turistici del Cilento hanno aderito all’evento “In Tour”, promosso da Iccrea Banca e dalla Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Oltre a gremire in ogni ordine di posti il Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota, i tanti operatori del settore turistico presenti si sono distinti infatti per l’attenzione con la quale hanno seguito le relazioni e le testimonianze che hanno animato la mattinata, e poi il corso tecnico che ha caratterizzato il pomeriggio.

Un interesse che dimostra ancora di più quanto sia stata opportuna ed oculata la scelta operata da Iccrea e dalla Banca del Cilento: il cuore del Cilento ha risposto “presente” alla chiamata del progetto “In Tour – Innovative Tourism”, manifestando coinvolgimento e partecipazione. Ha trovato dunque terreno fertile il progetto turistico di Iccrea, rivolto in particolare agli albergatori e agli operatori del settore turistico, ai quali si è offerto un network di servizi competitivi ed evoluti, finalizzati a migliorare ulteriormente il trend positivo della scorsa estate. Ulteriore obiettivo nel mirino è quello di destagionalizzare l’offerta turistica, coordinando una area vasta capace di coinvolgere mete di attrazione diversificate, alimentando una economia circolare ed offrendo ai turisti nuovi strumenti per accrescere la propria esperienza di viaggio. Ciliegina sulla torta la splendida location scelta per l’occasione, impreziosita dalla mostra monografica sugli artisti Josè Ortega e Paolo De Matteis, che si è rivelata una idea vincente per unire lo sviluppo turistico territoriale con l’arte, sotto l’egida di Iccrea e della Banca del Cilento. La tappa cilentana di “In Tour – Innovative Tourism” ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti Amministrativi ed Istituzionali, consapevoli dell’importanza della posta in palio per lo sviluppo territoriale.

“Siamo davvero entusiasti -ha commentato Luca Gasparini, Chief Business Officer di Iccrea Banca- perché abbiamo visto una partecipazione numerosa e qualificata, che consideriamo davvero un valore aggiunto rispetto all’esperienza di “In Tour – Innovative Tourism”. Il nostro progetto propone un approccio organizzato al turismo moderno, capace di valorizzare le peculiarità del territorio, e vuole stimolare la capacità per gli imprenditori di programmare positivamente la loro crescita economica. Siamo presenti in Italia con 12 tappe, e consideriamo il Cilento il territorio che probabilmente ha la più alta potenzialità di crescita in Italia. Prospettive confermate dall’interesse manifestato dagli operatori del settore turistico per il nostro evento: Il lavoro cominciato oggi proseguirà nei mesi a venire e vedrà Banca del Cilento, Gruppo Iccrea e imprenditori insieme, per realizzare specifiche iniziative concrete”.

“Abbiamo iniziato un percorso -ha evidenziato il presidente della Banca del Cilento Pasquale Silvano Lucibello– che penso sia stato molto apprezzato dagli operatori del settore turistico, come dimostrano le tante iscrizioni al nostro evento. Gli imprenditori hanno capito di poter perfezionare ancora di più la loro offerta, e c’è tanta voglia di crescere per portare avanti la propria attività, con risultati ancora migliori di quelli, già ottimi, ottenuti la scorsa estate. Bisogna innanzitutto cambiare mentalità e, come oggi, lavorare molto di più insieme, impegnandoci a fare squadra per risolvere le problematiche che ci attanagliano. Se faremo questo, i risultati saranno senz’altro positivi”

“Gli imprenditori –ha sottolineato il direttore generale della Banca del Cilento Ciro Solimeno– hanno risposto alla grande al nostro invito, ma la soddisfazione maggiore è la riuscita del format che abbiamo scelto, che lega formazione, cultura e territorio. Si tratta di caratteristiche peculiari, capaci di conferire enormi potenzialità al turismo del Cilento e della zona vasta che comprende il Vallo di Diano, l’alta Calabria e la Basilicata. Zone che hanno molto in comune, e nelle quali si possono mettere in campo tante sinergie, oltre al turismo balneare: ad esempio un turismo storico, un turismo religioso, un turismo gastronomico e così via. Il messaggio di questa giornata è che gli operatori turistici si devono adeguare ai tempi. I nostri interventi formativi vogliono fornire gli strumenti e indicare la strada per raggiungere una platea enorme di potenziali clienti”.

Grande la soddisfazione del sindaco di Camerota Mario Scarpitta: “Siamo molto contenti -ha confermato il primo cittadino- per questo grande evento, voluto da Iccrea e dalla Banca del Cilento e nel quale abbiamo creduto fin da subito. Il risultato è stato straordinario, ed è andato al di là delle più rosee aspettative. Oggi qui si fonde il turismo con l’innovazione e con la cultura, e si danno opportunità agli operatori del settore di apprendere nuove tecniche e nuovi approcci. Abbiamo ascoltato relatori preparati comunicare nozioni e informazioni utili agli imprenditori. Sappiamo che bisogna lavorare in sinergia tra Istituzioni, Enti e operatori del settore, come avviene sempre più spesso in Cilento. Siamo sicuri che da questa giornata deriveranno ulteriori grandi soddisfazioni, perché i nostri imprenditori sapranno coglierne l’opportunità”.