Basket, Serie C Silver: la Diesel Tecnica contro Mugnano per restare imbattuta nel girone di ritorno

I primi due ostacoli del girone di ritorno sono stati superati brillantemente: prima Parete, poi Nocera hanno lasciato la scena alla fiammante Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità di inizio 2020. Una macchina che, dopo un lungo rodaggio e qualche piccolo intoppo, ha ormai preso la direzione giusta. E la bella vittoria in casa della Folgore ha moltiplicato a dismisura energie e motivazioni dei blue boys, saliti a bordo di una fuoriserie che non ha alcuna intenzione di rallentare. Forma, risultati e calendario giustificano l’entusiasmo della famiglia bianco-azzurra, che domenica sera tornerà a riempire il Palazingaro per la partita contro la Al Delfino Mugnano. Le due sfide ravvicinate contro le squadre napoletane di bassa classifica – si replica una settimana dopo sul campo della Supermercati Extra Nola – nascondono un’unica, vera insidia: la tentazione di mordere il freno e di voltarsi alle spalle. Non si tratta solo di continuare a tallonare la battistrada Miwa Benevento: occorre anzitutto tenere a debita distanza le inseguitrici, capitanate dalla IMA Cava de’ Tirreni. Tornando alla stretta attualità, il match contro la formazione del comune a nord di Napoli non sarà propriamente una sgambata: pur con i suoi limiti, infatti, il quintetto allenato da Francesco Olivo è ben piazzato soprattutto a ridosso dei tabelloni, con la coppia Civita-Cullia a dirigere il traffico. Inoltre, nell’ultima giornata di campionato, i partenopei hanno tenuto sulla corda la capolista per due quarti buoni. Quindi, meglio non fidarsi dei freddi numeri (cinque vittorie e un solo guizzo in trasferta per Mugnano) e concentrarsi piuttosto sul parquet. Che, prima del via, si colorerà di giallo-viola: come su tutti i campi di basket italiani, anche a Sala Consilina sarà ricordato Kobe Bryant, morto domenica mattina a Los Angeles in un tragico incidente in elicottero. Durante il minuto di raccoglimento disposto dalla Federbasket in memoria del Mamba, sarà esposta al centro del campo la maglia numero 24 che il campionissimo dei Lakers ha indossato negli ultimi anni della sua magnifica carriera in NBA.

Testo di Carmine Marino

Serie C Silver. Recupero della quattordicesima giornata (23/1)

Vidass Curti – Promobasket Marigliano 65-76

I risultati della sedicesima giornata (25-26/1)

Polisportiva Folgore Nocera – Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 55-68, Sporting Portici – IMA Cava de’ Tirreni 79-81; Invest Pozzuoli – Promobasket Marigliano 68-91; Al Delfino Mugnano – Miwa Benevento 60-80; Centro Pasteur Parete – Tigers Saviano 80-63; Supermercati Extra Nola – Basilicatasport.it Potenza 65-73. Ha riposato: Vidass Curti

La classifica

Miwa Benevento 30; Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 26; IMA Cava de’ Tirreni 22; Basilicatasport.it Potenza 20; Promobasket Marigliano 18; Polisportiva Folgore Nocera, Centro Pasteur Parete 16; Tigers Saviano 12; Al Delfino Mugnano 10; Invest Pozzuoli 8; Vidass Curti 6; Supermercati Extra Nola, Sporting Portici 4

Le partite della diciassettesima giornata (1°-2/2)

Miwa Benevento – Supermercati Extra Nola (sabato, ore 18); Vidass Curti – Sporting Portici (domenica, ore 18); IMA Cava de’ Tirreni – Invest Pozzuoli (domenica, ore 18.30); Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità – Al Delfino Mugnano (domenica, ore 19, differita su Italia2 martedì 4 alle 20.55); Promobasket Marigliano – Centro Pasteur Parete (domenica, ore 19); Tigers Saviano – Polisportiva Folgore Nocera (domenica, ore 19.30). Riposa: Basilicatasport.it Potenza

Coppa Campania, quarti di finale. I risultati (22-23/1)

Angri Pallacanestro – Pallacanestro Cercola 91-80; New Basket Agropoli – New Caserta Basket 90-79; Pallacanestro Salerno – IMA Cava de’ Tirreni 80-58; Semprefarmacia.it Bellizzi – Miwa Benevento 59-52

In grassetto le squadre qualificate alla Final Four (sede da definire, 7-8/3)