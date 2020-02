Dopo il TG Pasqualina e Sonja al mercato settimanale: auguri, lamenti e il lato “b” più fortunato di Sala Consilina!

E basta con queste noiose abitudini che gli auguri di Buon Anno nuovo bisogna farli per forza a Capodanno! Pasqualina e Sonja scombussolano come sempre le carte e si ricordano di fare (e di far fare) gli auguri con un mesetto di ritardo.

Ma che vuoi che sia un piccolo ritardo… pur di vedere le facce gioiose e sorridenti degli ambulanti e dei cittadini salesi al mercato settimanale! Ma poi, pensandoci bene… davvero al mercato settimanale di Sala Consilina l’anno nuovo è iniziato nel segno dell’ottimismo? Purtroppo non è così, come accade un po’ in tutti i mercati territoriali. Gli ambulanti non sono molto contenti di come vanno le cose, e allora ecco una puntata di Made in Vallo in cui si sorride come sempre, e si incontrano personaggi straordinari, ma nella quale ci sarà anche spazio per pensieri e riflessioni semi-serie, in salsa agrodolce. Un po’ come è la vita, ogni giorno in chiaroscuro, perché non esistono soltanto il bianco e il nero ma anche tante zone grigie. Intanto per qualcuno l’anno è iniziato davvero alla grande: e tra i tanti incontri Pasqualina e Sonja vi mostreranno il “lato B” più fortunato di Sala Consilina! Tornano dunque dopo il nostro TG sera le spassose “gag” di Pasqualina Lopardo e Sonja Stanzione, apprezzatissime dal pubblico del web, che hanno portato alla nascita della pagina Facebook “Made in Vallo” e dato vita al nuovo omonimo progetto, ideato in collaborazione con il giornalista Antonio Sica e con Italia 2 TV. L’appuntamento con una nuova puntata è per ogni lunedì sera, dopo le varie edizioni dei TG di Italia 2. Made in Vallo ovviamente è disponibile sul web e sui social. Sotto i riflettori, insieme alla carica dirompente e ironica di Pasqualina & Sonja, sono tradizioni, persone, luoghi, usi e costumi del Vallo di Diano. Ma protagonisti potrete essere anche voi e le vostre storie. Inviate le vostre segnalazioni all’e-mail madeinvallo@gmail.com. Oppure inviate un messaggio privato, attraverso la pagina Facebook Made in Vallo. Pasqualina e Sonja vi aspettano dopo il TG: perché un sorriso forse non salverà il mondo… ma di certo non peggiorerà la situazione.