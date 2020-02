Attesa a Sala Consilina per il sopralluogo dei vigili del fuoco al PalaZingaro. Società in ansia. Sport indoor “vietato” nel Vallo di Diano

C’è attesa per il prossimo sopralluogo dei vigili del fuoco al PalaZingaro di Sala Consilina per capire lo stato delle cose e le possibilità e i tempi di riapertura del palazzetto dello sport. Da quanto trapela l’amministrazione ha messo in atto le prime azioni richieste dopo la chiusura, avvenuta in seguito a un controllo dell’Asl e dei carabinieri della locale stazione. Una situazione di limbo, ora, con le società sportive in ansia anche perché il fine settimana di campionati vari si avvicina e occorre capire come correre ai ripari chiedendo ospitalità (pagata) in altre strutture. Sicuramente strutture all’esterno del Vallo di Diano perché palazzetti attrezzati nel territorio non ce ne sono. Esistono le palestre delle scuole che ospitano i campionati minori, sempre con pochi spettatori o addirittura senza per carenza di spalti, ma i palazzetti che esistono nel Vallo di Diano vivono tutti, più o meno, momenti difficili. Lo sport indoor nel Vallo di Diano sembra essere una imprecazione. Momenti complessi lo vivono due discipline che rappresentano la storia dello sport valdianese: basket e pallavolo. Questo non per carenze di società o giocatori ma strutture. Il palazzetto di San Rufo anche dopo i lavori non è utilizzabile (ci riferiamo all’area destinata anche al calcio a 5) in quanto il parquet si è sollevato e occorrono ulterio interventi (per fortuna la piscina e le altre attività stanno andando molto bene): Il palazzetto – ricostruito – di Sant’Arsenio pur se formalmente terminato non è stato mai riaperto. Nel dimenticatoio il progetto di costruire un palazzetto a Polla (la squadra locale di pallavolo può giocare solo ad Atena Lucana), chiusa anche la struttura di Sanza e fatiscente quella di Buonabitacolo. Mai terminati e fermi da 5 anni i lavori a Caggiano. Il Vallo di Diano, insomma, non riesce a rispondere alle esigenze degli sportivi del territorio. E non solo a queste esigenze.