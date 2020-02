Basket, Serie C Silver: Nola riceve la Diesel Tecnica nel posticipo di martedì. Intanto c’è attesa per la riapertura del PalaZingaro

La chiusura sine die del Palazingaro, decisa dal sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone a seguito dell’ispezione congiunta di carabinieri e funzionari del distretto sanitario, ha inevitabilmente alterato ritmi e abitudini della Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, che è stata costretta a svolgere altrove i tre consueti allenamenti settimanali. In attesa di sapere quando sarà riaperto l’impianto di via Pozzillo, la truppa guidata da Aldo Festinese cercherà il settimo centro di fila in casa della Supermercati Extra Nola, ultima in classifica in compagnia dello Sporting Portici. Un testa-coda senza storia, avrà incautamente pensato qualcuno. Eppure, la prestazione sottotono contro la Al Delfino Mugnano, rimasta in partita fino all’inizio del quarto periodo, e il caso Palazingaro rendono decisamente più incerta la trasferta dei blue boys a est di Napoli. Al quintetto allenato da Felice Caporaso, che non vince in campionato da due mesi, quando riuscì a battere Portici dopo due supplementari, non mancano certo qualità ed esperienza: Barrella è il leader naturale sul perimetro; alla batteria dei lunghi, guidata dai longevi Riccio e Federici, si è recentemente aggiunto un altro giocatore esperto, Alfonso Giordano. Di converso, i tanti giovani reclutati a inizio stagione non possono assicurare le stesse prestazioni dei più quotati titolari. Ciononostante, nell’ultima partita in casa contro la Basilicatasport.it Potenza, la Supermercati Extra non si è consegnata passivamente agli avversari, che si sono aggiudicati i due punti al termine di un lungo tira e molla. Tutto questo per dire che martedì sera la Diesel Tecnica non potrà lasciare concentrazione e determinazione negli spogliatoi: mai fidarsi di chi non ha nulla da perdere.

Testo di Carmine Marino

Serie C Silver, diciottesima giornata. Le partite in programma (8-9-11-20/2)

Polisportiva Folgore Nocera – Promobasket Marigliano (sabato, ore 19.30); Basilicatasport.it Potenza – Miwa Benevento (domenica, ore 18); Centro Pasteur Parete – IMA Cava de’ Tirreni (domenica, ore 18.30); Al Delfino Mugnano – Tigers Saviano (domenica, ore 19); Supermercati Extra Nola – Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità (martedì, ore 20.15); Invest Pozzuoli – Vidass Curti rinviata al 20/2 (ore 21). Riposa: Sporting Portici

La classifica

Miwa Benevento 32; Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 28; IMA Cava de’ Tirreni 24; Basilicatasport.it Potenza, Promobasket Marigliano 20; Polisportiva Folgore Nocera 18; Centro Pasteur Parete 16; Tigers Saviano 12; Al Delfino Mugnano 10; Invest Pozzuoli 8; Vidass Curti 6; Supermercati Extra Nola, Sporting Portici 4

Vidass Curti e Sporting Portici una partita in meno. Le due squadre si affronteranno giovedì 13/2 alle 20.45.

Vidass Curti e Sporting Portici una partita in meno. Le due squadre si affronteranno g