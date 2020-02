Made in Vallo, dopo il TG appuntamento con “San Valentino e l’Amore ai Tempi di Pasqualina e Sonja”

Puntuale come le tasse, arriva anche quest’anno la ricorrenza di San Valentino. Il 14 febbraio è data controversa, amata o odiata, ma raramente ignorata. Bisogna farci i conti, dunque, a partire da Pasqualina e Sonja, che in questa puntata di Made in Vallo affrontano lo spinoso argomento con la solita ironia, barcamenandosi con la consueta “grazia” (!) tra peluche giganti, manette e kamasutra. In fondo tra innamoramenti, delusioni e tradimenti, da che mondo è mondo tutto gira intorno all’amore, e le due protagoniste di Made in Vallo a modo loro non fanno eccezione.

Eccole quindi scatenate come non mai, con duetti e trovate irresistibili che, come sempre, non potranno lasciarvi indifferenti. Non mancheranno appelli esilaranti, ma anche riflessioni serie: in particolare ogni occasione è buona per condannare la violenza in tutte le sue forme ed in particolare il femminicidio. Tornano dunque dopo il nostro TG sera le spassose “gag” di Pasqualina Lopardo e Sonja Stanzione, apprezzatissime dal pubblico del web, che hanno portato alla nascita della pagina Facebook “Made in Vallo” e dato vita al nuovo omonimo progetto, ideato in collaborazione con il giornalista Antonio Sica e con Italia 2 TV. L’appuntamento con una nuova puntata è per ogni lunedì sera, dopo le varie edizioni dei TG di Italia 2. Made in Vallo ovviamente è disponibile sul web e sui social. Sotto i riflettori, insieme alla carica dirompente e ironica di Pasqualina & Sonja, sono tradizioni, persone, luoghi, usi e costumi del Vallo di Diano. Ma protagonisti potrete essere anche voi e le vostre storie. Inviate le vostre segnalazioni all’e-mail madeinvallo@gmail.com. Oppure inviate un messaggio privato, attraverso la pagina Facebook Made in Vallo. Pasqualina e Sonja vi aspettano dopo il TG: perché un sorriso forse non salverà il mondo… ma di certo non peggiorerà la situazione.