Strade provinciali sanneggiate dal maltempo: finanziamento di 705 mila euro della Regione per interventi

Le precipitazioni atmosferiche verificatesi alla fine dello scorso dicembre hanno provato notevoli danni anche alle infrastrutture stradele di competenza della Provincia di Salerno tanto da renedere necessari degli interventi di somma urgenza per la riapertura delle strade. La regione Campania ha accordato un finanziamento di circa 705 mila euro alla Provincia di Salerno utile a completare le attività già avviate e necessario al superamento delle emergenze. “I danni che il maltempo aveva arrecato alle nostre strade, sottolinea il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, erano enormi e urgeva risolvere in tempi rapidi le interruzioni dovute a cedimenti di scarpata e frane. Così la Provincia di Salerno, nella serenità della copertura finanziaria che la Regione Campania ci assicurava, ha potuto avviare subito, attraverso il settore Viabilità e Trasporti, tutti i lavori necessari per ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare viabilità eliminando i disagi per le nostre comunità.

Qui di seguito il piano degli interventi per l’emergenza del dicembre 2019:

SP 350 Eboli cedimento scarpata stradale € 39.89,98

SP 29 Olevano S.T. / Battipaglia ostruzioni tombini e cedimenti vari € 29.991,54

SR ex SS 164/b Montecorvino Rovella manutenzione straordinaria rete corticale € 29.979,59

SR ex SS 164/b Acerno cedimento scarpata stradale € 24.999,73

SR ex SS 381 Laviano rifacimento tratto muro di contenimento € 29.957,46

SR ex SS 373 Ravello protezione da caduta massi e pulizia scarpata € 47.543,22

SP 1 Tramonti cedimento scarpata stradale € 29.980,09

SP 105 San Mango Piemonte cedimento scarpata stradale € 59.900,00

SP 26/a San Cipriano Picentino cedimento scarpata stradale € 56.322,70

SP 11/b Albanella/Roccadaspide cedimento tombino/caduta pietrame per frane € 40.514,34

SP 184/SP 174/ SP 11/b Agropoli/Altavilla Silentina ripristino viabilità € 25.066,99

SR 18/SP 88 Prignano, Rutino, Altavilla Silentina, Ogliastro Cilento ripristino viabilità € 22.306,06

SP 28/a /SP SP 28.A/SR 18.A/ SP 227/SP 314/SP129 Montecorvino Rovella, Vietri sul Mare, Salerno, Giffoni Sei Casali messa in sicurezza strade a rischio frane € 87.905,48

SP 56 Perito cedimento scarpata stradale € 30.000,00

SR ex SS 447 Centola rifacimento tratto muro di contenimento € 20.000,00

SP 47 Stio / Gioi caduta pietrame e smottamenti tratti stradali € 60.000,00

SR ex SS 267 Pollica ricostruzione carreggiata per cedimento scarpata stradale 50.000,00

SR ex SS 488 Felitto ricostruzione carreggiata per cedimento scarpata stradale € 20.641,82