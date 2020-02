Dopo il TG Made in Vallo “versione Sanremo” e un grande Scoop: Pasqualina e Sonja svelano i segreti di Microvallo

Vorremmo davvero trovare le parole adatte per convincervi a sopportare lo strazio che vi aspetta se deciderete di guardare la 12^ puntata di Made in Vallo!

Eppure, onestamente, vi dobbiamo avvertire che i vostri timpani saranno messi a dura prova dalle “velleità” canore di Pasqualina e Sonja! Che dopo Sanremo sono state “bruciate” (ma di brutto!) dalla scintilla del fuoco sacro della musica… e si sono convinte di essere improvvisamente diventate “intonate”! Nulla di più falso e sbagliato, ma non c’è modo per farglielo capire! Se poi anche Michele Ficetola e Roberto Panzella si prestano a fare da complici, mettendo a disposizione basi musicali e microfono, ecco che davvero per le nostre povere orecchie tutto è perduto! Per fortuna in mezzo a tanto orrore la 12^ puntata di Made in Vallo contiene diverse “perle” che valgono lo sforzo: guest star come le Vibrazioni che denunciano i “furti” subiti dal territorio del Vallo di Diano, o Marina e Angela de I Ricchi e Poveri che fanno pace a Sala Consilina. E poi, e questa volta non stiamo scherzando, ci sarà un grande Scoop di Made in Vallo: Pasqualina e Sonja riveleranno uno dei segreti meglio “custoditi” del Vallo di Diano, rispondendo a una domanda che negli ultimi mesi aveva incuriosito soprattutto gli utenti dei Social Network.Un mistero sarà dunque finalmente svelato subito dopo il nostro TG sera: chi si nasconde dietro i video-cult di “Microvallo”? Nella 12^ puntata di Made in Vallo tutto sarà svelato… e non mancheranno le spassose “gag” di Pasqualina Lopardo e Sonja Stanzione, apprezzatissime dal pubblico del web, che hanno portato alla nascita della pagina Facebook “Made in Vallo” e dato vita al nuovo omonimo progetto, ideato in collaborazione con il giornalista Antonio Sica e con Italia 2 TV. L’appuntamento con una nuova puntata è per ogni lunedì sera, dopo le varie edizioni dei TG di Italia 2. Made in Vallo ovviamente è disponibile sul web e sui social. Sotto i riflettori, insieme alla carica dirompente e ironica di Pasqualina & Sonja, sono tradizioni, persone, luoghi, usi e costumi del Vallo di Diano. Ma protagonisti potrete essere anche voi e le vostre storie. Inviate le vostre segnalazioni all’e-mail madeinvallo@gmail.com. Oppure inviate un messaggio privato, attraverso la pagina Facebook Made in Vallo. Pasqualina e Sonja vi aspettano dopo il TG: perché un sorriso forse non salverà il mondo… ma di certo non peggiorerà la situazione.