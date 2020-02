Basket, Serie C Silver: Fiorillo nuovo acquisto della Diesel Tecnica. Potenza esclusa dal campionato

Fin dagli ultimi giorni del 2019, la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità ha cercato un uomo che potesse affiancare e dare una mano a Marco Durante in regia. Dopo un mese e mezzo di silenzioso lavoro, la società bianco-azzurra è riuscita a portare nel Vallo di Diano uno dei play emergenti delle serie regionali: il 23enne Antonio Fiorillo, una stagione e mezza con la maglia della IMA Cava de’ Tirreni, dove è riuscito a guadagnare spazio, fiducia e minuti prima con Aldo Festinese, poi con Alfonso Senatore sul ponte di comando. La mossa della Diesel Tecnica – che ha comunicato la notizia dell’arrivo di Fiorillo nel primo pomeriggio di domenica, a poche ore di distanza da un’altra nota stampa con cui i metelliani annunciavano a loro volta il divorzio dal giocatore – non serve soltanto a riempire una casella strategica nel sistema di gioco impostato da Festinese, ma aggiunge qualità e sostanza all’intero roster: nel primo scorcio di campionato con Cava, l’esterno salernitano ha costantemente varcato la soglia della doppia cifra ed è stato determinante nel successo della sua ex squadra contro i blue boys.

Fin qui il mercato. A questo punto, sarebbe il caso di dedicarsi alle questioni strettamente agonistiche ma, com’è noto, la Diesel Tecnica non ha potuto mettere piede al Palazingaro per l’ordinanza di chiusura firmata dal sindaco Cavallone. Ad onor del vero, anche se l’impianto di via Pozzillo fosse stato regolarmente aperto, il match contro la Basilicatasport.it Potenza non si sarebbe comunque giocato, in quanto i leoni rosso-blu sono stati esclusi con effetto immediato dalla serie C Silver. La società potentina – che occupava la sesta posizione in classifica – è stata punita dal comitato campano della Federbasket perché non ha versato le quote di iscrizione al campionato in tempo utile. Pertanto, si ripeterà ciò che accadde in Serie D nella stagione 2017/2018, quando la Pallacanestro Santa Maria a Vico fu accompagnata alla porta per le stesse ragioni: risultati cancellati, classifica da riscrivere per intero e un turno di riposo in più per le squadre che avrebbero dovuto affrontare la Basilicatasport fino al termine della stagione regolare. A pagarne di più le conseguenze è la capolista Miwa Benevento, che aveva vinto entrambe le partite contro la formazione del capoluogo lucano: quattro punti da scalare e vantaggio dimezzato sulla Diesel Tecnica a meno di una settimana dalla sfida diretta che, con tutta probabilità, assegnerà il tagliando vincente per la C Gold.

Testo di Carmine Marino

Serie C Silver. Recupero della diciassettesima giornata (13/2)

Vidass Curti – Sporting Portici 81-59

I risultati della diciannovesima giornata

Vidass Curti – Centro Pasteur Parete 66-69; Sporting Portici – Invest Pozzuoli 77-75; IMA Cava de’ Tirreni – Polisportiva Folgore Nocera 60-73; Promobasket Marigliano – Al Delfino Mugnano 75-68; Tigers Saviano – Supermercati Extra Nola 68-63. Hanno riposato: Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, Miwa Benevento

La nuova classifica

Miwa Benevento 30; Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità 28; Promobasket Marigliano 24; IMA Cava de’ Tirreni 22; Polisportiva Folgore Nocera, Centro Pasteur Parete 18; Tigers Saviano 14; Al Delfino Mugnano 12; Vidass Curti, Invest Pozzuoli 8; Sporting Portici 6; Supermercati Extra Nola 4

Invest Pozzuoli e Vidass Curti una partita in meno. Le due squadre si affronteranno giovedì 20/2 alle 21.

Basilicatasport.it Potenza esclusa dal campionato