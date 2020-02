Ci sono storie troppo belle da raccontare, e questa è una di quelle.

Auletta, ecco come ha festeggiato i suoi 104 anni il professor Fortunato Pugliese: una storia incredibile ma vera! AULETTA, ECCO COME HA FESTEGGIATO I SUOI 104 ANNI IL PROFESSOR FORTUNATO PUGLIESE: UNA STORIA INCREDIBILE MA VERA!Ci sono storie troppo belle da raccontare, e questa è una di quelle. Sabato 22 febbraio 2020 il professor Fortunato Pugliese, di Auletta, ha festeggiato i suoi 104 anni. Il sindaco Pietro Pessolano e altri componenti dell’amministrazione comunale questa mattina, quindi, si sono messi alla sua ricerca per fargli gli auguri… ma non lo hanno trovato da nessuna parte! Né al solito bar dove Fortunato si reca tutte le mattine per leggere i giornali e fare colazione (prima un caffè-latte seguito – dopo la lettura di tutti i quotidiani effettuata senza occhiali- da un bicchierino di cognac!). Né lo hanno trovato in giro per il paese (altro appuntamento fisso: nonostante l’’inverno e i suoi 104 anni Fortunato non rinuncia per nulla al mondo alla sua passeggiata quotidiana). Alla fine il mistero è stato svelato: ma dov’era Fortunato? Aveva preso il pullman alle 7:30 di mattina per incontrare i suoi figli Adriano e Patrizia a Salerno, dove hanno festeggiato il suo compleanno… Non voleva che si “stancassero” arrivando da Napoli ad Auletta, così è andato loro incontro a metà strada! A dimostrazione di quanto “arzillo” e determinato sia il 104enne professor Fortunato! E che carattere!Al sindaco Pietro Pessolano e ai componenti dell’Amministrazione Comunale non è rimasto altro da fare che saltare su un’auto e andare a Salerno per fare gli auguri al professore… naturalmente lo hanno fatto con gioia, anche per riaccompagnarlo in auto ad Auletta, visto che il 104enne era già pronto a ri-prendere il pullman anche per tornare a casa. Una storia incredibile ma vera: una splendida storia di Auletta. Che abbiamo voluto assolutamente documentare, con la complicità del primo cittadino aulettese Pietro Pessolano e del consigliere Antonio Addesso. Una storia che non poteva concludersi che con un brindisi, una volta rientrati ad Auletta, nella casa del professore.Alla fine del video, alcune riflessioni del prof. Fortunato Pugliese: che non è soltanto arzillo, ma lucidissimo nei suoi ricordi e nei suoi racconti. Ed è un apprezzatissimo pittore, artista di grande e riconosciuto talento. E che non ha dubbi: “La medicina del cervello è leggere!” Pubblicato da Italia Due su Sabato 22 febbraio 2020

Sabato 22 febbraio 2020 il professor Fortunato Pugliese, di Auletta, ha festeggiato i suoi 104 anni. Il sindaco Pietro Pessolano e altri componenti dell’amministrazione comunale la mattina, quindi, si sono messi alla sua ricerca per fargli gli auguri… ma non lo hanno trovato da nessuna parte! Né al solito bar dove Fortunato si reca tutte le mattine per leggere i giornali e fare colazione (prima un caffè-latte seguito – dopo la lettura di tutti i quotidiani effettuata senza occhiali- da un bicchierino di cognac!). Né lo hanno trovato in giro per il paese (altro appuntamento fisso: nonostante l’’inverno e i suoi 104 anni Fortunato non rinuncia per nulla al mondo alla sua passeggiata quotidiana). Alla fine il mistero è stato svelato: ma dov’era Fortunato? Aveva preso il pullman alle 7:30 di mattina per incontrare i suoi figli Adriano e Patrizia a Salerno, dove hanno festeggiato il suo compleanno… Non voleva che si “stancassero” arrivando da Napoli ad Auletta, così è andato loro incontro a metà strada! A dimostrazione di quanto “arzillo” e determinato sia il 104enne professor Fortunato! E che carattere!

Al sindaco Pietro Pessolano e ai componenti dell’Amministrazione Comunale non è rimasto altro da fare che saltare su un’auto e andare a Salerno per fare gli auguri al professore… naturalmente lo hanno fatto con gioia, anche per riaccompagnarlo in auto ad Auletta, visto che il 104enne era già pronto a ri-prendere il pullman anche per tornare a casa. Una storia incredibile ma vera: una splendida storia di Auletta. Che abbiamo voluto assolutamente documentare, con la complicità del primo cittadino aulettese Pietro Pessolano e del consigliere Antonio Addesso. Una storia che non poteva concludersi che con un brindisi, una volta rientrati ad Auletta, nella casa del professore.

Alla fine del video, alcune riflessioni del prof. Fortunato Pugliese: che non è soltanto arzillo, ma lucidissimo nei suoi ricordi e nei suoi racconti. Ed è un apprezzatissimo pittore, artista di grande e riconosciuto talento. E che non ha dubbi: “La medicina del cervello è leggere!”