Calcio. Magorno, quando “vincere non è affatto importante”.

La favola del Magorno resiste da 30 anni e continua grazie alla passione di un gruppo di amici. Una pagina positiva per il calcio nostrano.

“Gli ultimi saranno i primi” vale nella vita di tutti i giorni come anche nel calcio, lo sport più amato e praticato dagli italiani. Una disciplina sportiva che racchiude storie, episodi e statistiche che spesso entrano di diritto negli almanacchi. Già gli almanacchi che come i libri di storia dimenticano i vinti e celebrano i vincitori, perchè non c’è spazio per coloro che hanno soltanto partecipato, quando lo spirito dello sport è questo. Ma da trent’anni una squadra nel salernitano ama partecipare ad ogni stagione sportiva e non si demoralizza dinanzi a niente e nessuno, preferendo restare ultima e giocarsela ogni domenica, con la consapevolezza che la vittoria resterà un sogno e la sconfitta la dura realtà. A volte però le vittorie non maturano soltanto per il risultato raggiunto a fine partita, ma arrivano grazie ai riconoscimenti per la passione e la dedizione che ci mettono i ragazzi della squadra di calcio del Magorno. Il Magorno conosciuto in tutto il Vallo di Diano e non solo, per la sua militanza storica tra la seconda e terza categoria salernitana. Il fanalino di coda del torneo, domenica ha giocato contro la capolista del girone, la Pollese, ed ha perso anche questa volta. Una delle tante sconfitte come accade “ogni maledetta domenica” che per ogni calciatore del Magorno, da ben trent’anni è il giorno in cui si possono realizzare quei sogni infranti su di un campo da calcio , anche se la realtà si fa beffa di te e ancora una volta vedi gli altri esultare. Ma per i giocatori del Magorno, questo non è importante, perchè l’unica cosa che conta da quelle parti è partecipare e giocarsela fino alla fine, tanto in Serie A non ci si arriva, specialmente se poi ti chiami “Magorno”.