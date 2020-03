“Notre Dame de Paris” sbarca a Eboli: il Vallo di Diano freme per il ballerino Vittorio Ardovino

Attesa grande per Notre Dame de Paris a Eboli. E attesa ancor più grande – almeno per il Vallo di Diano – per assistere all’esibizione di Vittorio Ardovino, il ballerino di Atena Lucana che – è il caso di dire – ballerà in casa. Ardovino, talentuoso ballerino del Vallo di diano, che seppur giovane vanta una prestigiosa carriera alle spalle da quest’anno è entrato a far parte del cast del musical più visto in Italia e in Europa. Protagonista due anni fa di Amici di Maria de Filippi, Ardovino ha fatto anche parte di diversi spettacoli sia televisivi (sia in Rai che in Mediaset) sia teatrali. E’ stato quindi scelto – grazie al suo indubbio talento – per essere uno principali protagonisti dello spettacolo con le musiche di Riccardo Cocciante che sarà in scena nel prossimo fine settimana. Due giorni e quattro repliche per uno degli spettacoli che ha avuto più successo in Europa, “Notre Dame de Paris”, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. La tournée dello spettacolo, che vede la produzione di David e Clemente Zard e la collaborazione con Enzo Product Ltd, riprende il suo viaggio in tutt’Italia fino a raggiungere il PalaSele di Eboli il 7 e l’8 marzo. Due le repliche previste per ciascuna data a cura di Anni 60 produzioni (sabato 7 marzo ore 16 e ore 21, domenica 8 marzo alle ore 17 e alle ore 21). E quattro occasioni per ammirare Vittorio Ardovino ballare “in casa” e portare in alto i “colori” del Vallo di Diano.