Un sorriso contro le tensioni da Coronavirus: il “Gigione” valdianese Gerardo Gallo da La Corrida a Made in Vallo

Diciamo la verità: mai come in questo difficile momento un sorriso con Made in Vallo può essere terapeutico, aiutando per qualche istante o per un attimo a mettere da parte pensieri, paure e fobie. Ed ecco che allora Pasqualina e Sonja pur di farvi sorridere si sono rassegnate al “peggio”, immolandosi per la patria e accettando di “subire” le simpaticissime strofe e i gesti “gigioneschi” dell’ineffabile Gerardo Gallo, fresco e pimpante come non mai dopo il successo riscosso nei giorni scorsi a La Corrida, sugli schemi di RAI 1.

Che non sarebbe stata una giornata “facile” Pasqualina e Sonja lo hanno capito fin da subito, visto l’accoglienza loro riservata dall’inarrestabile Gerardo, che le ha immediatamente coinvolte in balletti improbabili e gestualità che farebbero arrossire anche i più blasonati scaricatori di porto. Ma state tranquilli, perché certo Pasqualina e Sonja non sono “indifese”, e non tarderanno a capire la “menata” e a ribattere colpo su colpo. Tra l’altro compiendo un’opera di bene: Gerardo infatti è un “patrimonio” (!) del Vallo di Diano che cerca fidanzata, e quindi la puntata di Made in Vallo diventa anche un’occasione da non perdere per tutte le ragazze valdianesi: “avessa fa” che si perdano questa grande occasione! E così tra uno scherzo, una battuta e una canzone in perfetto stile “gigione” la 14ma puntata di Made in Vallo promette fuochi d’artificio e divertimento, e non mancheranno le spassose “gag” di Pasqualina Lopardo e Sonja Stanzione, apprezzatissime dal pubblico del web, che hanno portato alla nascita della pagina Facebook “Made in Vallo” e dato vita al nuovo omonimo progetto, ideato in collaborazione con il giornalista Antonio Sica e con Italia 2 TV. L’appuntamento con una nuova puntata è per ogni lunedì sera, dopo le varie edizioni dei TG di Italia 2. Made in Vallo ovviamente è disponibile, a partire dal martedì, sul web e sui social. Sotto i riflettori, insieme alla carica dirompente e ironica di Pasqualina & Sonja, sono tradizioni, persone, luoghi, usi e costumi del Vallo di Diano. Ma protagonisti potrete essere anche voi e le vostre storie. Inviate le vostre segnalazioni all’e-mail madeinvallo@gmail.com. Oppure inviate un messaggio privato, attraverso la pagina Facebook Made in Vallo. Pasqualina e Sonja vi aspettano dopo il TG: perché un sorriso sicuramente non salverà il mondo dal Coronavirus… ma di certo non peggiorerà la situazione.