Emergenza Coronavirus. Ferraioli (Forza Italia): “Gli operatori sanitari asintomatici non vanno messi in quarantena”. Presentata un’interrogazione

“Gli operatori sanitari asintomatici, con tampone negativo e che indossano tuta, mascherina e occhiali di protezione non vanno messi in quarantena per il tempo canonico di quindici giorni, per il solo fatto di aver avvicinato e/o visitato pazienti, a loro volta, asintomatici. I dispositivi di protezione individuale sono più che validi a scongiurare eventuali contagi quando un medico asintomatico con tampone negativo visiti un paziente asintomatico con tampone positivo”. Lo chiede, con interrogazione urgente, al Ministro della Salute, la deputata di Forza Italia, Marzia Ferraioli, che sollecita la abolizione , in tempi rapidissimi, dell’ obbligo di quarantena per gli operatori sanitari in perfetta salute, che hanno avvicinato e/o visitato malati asintomatici positivi al coronavirus.

”Attualmente- afferma la deputata – la quarantena investe ben 450 medici , in Veneto; 30 in Piemonte; 15 nelle Marche; 5 in Campania.

L’Ospedale dell’ Angelo di Mestre

ha dovuto chiudere il reparto di chirurgia vascolare per la assenza di ben 40 operatori, medici ed infermieri, messi in quarantena per un singolo caso di corona virus. Lo stesso è a dirsi per Treviso, (l’Ulss 2 Marca Trevigiana ha sospeso le ferie), per Feltre (dove sono stati rinviati interventi chirurgici); per Santorso, nel vicentino, (60 dipendenti in isolamento); per Venezia, dove sono fermi circa 300 operatori ospedalieri ; per Padova, dove sono stati chiusi tre reparti per contagi e quarantene. È possibile che si lascino a casa medici e operatori sanitari asintomatici sol perche’ entrati in contatto con pazienti positivi e/ o con pazienti ricoverati per patologie che non hanno nulla a che vedere con il Coronavirus?

L’utilizzo dei DIP, la assoluta asintomaticita’ e il tampone negativo del sanitario evitano la carenza di personale che , già ora, comincia ad essere preoccupante . Le assunzioni di un gran numero di medici e di infermieri , programmate dal Ministro, è più che utile, ma “inevitabilmente precaria “ se resta in piedi la inutile prescrizione che la interrogazione chiede di abolire”,conclude.