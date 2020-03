Dopo il TG protagonisti voi amici di Made in Vallo: 100 modi diversi per dire “Vota Made in Vallo!”

C’è tempo ancora fino alla mezzanotte di domenica 15 marzo per partecipare alle votazioni del Premio Primula d’Oro, organizzato da Infocilento.it, e che vede tra i finalisti, nella sezione “Premio Social”, quella che comunque vada può essere definita già la sorpresa della stagione: l’allegra combriccola di Made in Vallo. La pagina Facebook di Made in Vallo, infatti, è stata creata a giugno dello scorso anno, e la prima puntata è stata realizzata nel mese di ottobre.

In pochissimi mesi, dunque, la simpatia di Pasqualina Lopardo e Sonja Stanzione ha conquistato tantissimi utenti “social”, tanto da far approdare Made in Vallo tra i 5 finalisti dell’importante Premio cilentano, insieme ad altri validissimi gruppi “Social” attivi su Facebook da molto più tempo. Una grande soddisfazione comunque vada a finire, e Made in Vallo ha voluto viverla con la solita ironia, coinvolgendo tanti amici vicini e lontani nel tormentone “Vota Made in Vallo”. Nella puntata di Made in Vallo che andrà in onda questa sera dopo le edizioni del nostro telegiornale i protagonisti sarete dunque proprio voi, con la vostra simpatia ed i vostri consigli estorti “democraticamente” con la solita grazia e leggiadria da Pasqualina e Sonja. E dopo aver visto la puntata, e dopo gli inevitabili sorrisi che come sempre non riuscirete a trattenere, chi non lo avesse fatto è invitato ovviamente a votare Made in Vallo al premio “Primula d’Oro” di Infocilento.it, nella sezione “Premio Social”. Le votazioni, che si svolgono on line, dovevano concludersi il 10 marzo, ma sono state prorogate da Infocilento.it fino alla mezzanotte di domenica 15 marzo.

ECCO IL LINK PER VOTARE MADE IN VALLO AL PREMIO PRIMULA D’ORO (NELLA SEZIONE “PREMIO SOCIAL”) ENTRO DOMENICA 15 MARZO:

https://www.infocilento.it/2020/03/07/premio-primula-doro-prorogate-le-votazioni/