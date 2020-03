Emergenza Coronavirus, a Sanza attivo il servizio #cipensiamonoi per aiutare le persone anziane

Attivato da oggi a Sanza il servizio #cipensiamonoi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, in considerazione delle restrizioni attivate a partire da oggi per l’emergenza coronavirus, ha attivato con l’ausilio della sezione locale della Protezione Civile, il servizio “#cipensiamonoi”. Per le persone anziane, per coloro impossibilitati a spostarsi per la spesa, per le necessità più urgenti, basterà contattare il numero: 3474012039 ed in breve tempo, i volontari della Protezione Civile o gli stessi amministratori comunali provvederanno a fornire il supporto necessario. “Occorre fare squadra, in questo momento molto delicato per il nostro paese – ha commentato il vicesindaco Toni Lettieri – voglio ringraziare fin da adesso i volontari della Protezione Civile per la loro preziosa collaborazione. L’amministrazione comunale tutta si è resa disponibile a fornire tutto l’aiuto ed il supporto possibile alle persone con disabilità ed anziane che hanno le loro necessità. basterà contattare il numero 3474012039 ed in breve tempo provvederemo” ha aggiunto il vicesindaco Lettieri. Attivato già da ieri Il COC (Centro Operativo Comunale) che coordinerà tutte le operazioni e gli interventi necessari. “Occorre avere fiducia e soprattutto rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha aggiunto il sindaco Esposito – è un momento difficile ma supereremo tutto con determinazione ed impegno. Ricordo alle persone malate e bisognose di farmaci che non occorre recarsi allo studio medico per le ricette, basterà contattare il medico di famiglia telefonicamente che provvederà ad inviare le stesse ricette in farmacia. A quel punto si dovranno solo ritirare. Mi appello a tutti al massimo rispetto delle disposizioni ricordando che l’amministrazione comunale, la Polizia Municipale e la Protezione Civile è a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento” ha concluso il sindaco Esposito.