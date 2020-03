ANPAS di Sassano: grazie al contributo della Banca del Cilento attiva l’ambulanza per dimissioni, trasferimenti e trasporti di ammalati

Una ambulanza utilizzabile per dimissioni e trasferimenti di ammalati, oltre che trasporti per effettuare visite mediche ed esami sanitari: è il nuovo mezzo messo a disposizione nel Vallo di Diano dalla Pubblica Assistenza ANPAS di Sassano, per aiutare i pazienti e le loro famiglie. Il mezzo è stato acquisito dall’associazione “Vola Sassano”, nata nel 2015 e presieduta da Margherita Marra, grazie al contributo della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, che attraverso la vicepresidente Rosa Lefante non ha voluto far mancare il proprio sostegno all’iniziativa.

Attiva su tutto il territorio valdianese, l’Associazione “Vola Sassano” è da sempre impegnata nel sociale, e ad ottobre 2019 è entrata a far parte di ANPAS, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, una fra le più grandi associazioni di volontariato in Italia. “A nome dell’Associazione Vola Sassano e dell’ANPAS di Sassano –sottolinea la presidentessa Marra– ringraziamo la Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania ed in particolare la vicepresidente Rosa Lefante per essere stati al nostro fianco, contribuendo in modo importante all’acquisto dell’Ambulanza con la quale vogliamo venire incontro alle esigenze di tanti pazienti e dei loro familiari. Si tratta di un servizio utile a tanti cittadini valdianesi, spesso in difficoltà: oltre che per l’infermità che affrontano, anche per effettuare spostamenti e trasferimenti”. Per informazioni e prenotazioni: 331/4075324 – 338/9500879 (Margherita Marra). E-mail: associazionevolasassano@gmail.com