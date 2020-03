Turni massacranti e infiniti, riposi inesistenti, notti intere in piedi. Donne e uomini che mai come in queste ore hanno fatto della loro professione una vera e propria missione di umanità. Ci sono loro in trincea, in prima linea. Medici, infermieri, eroi colti di sorpresa dal virus proprio come tutta la popolazione italiana. Loro però inon possono staccare e restare in casa, con le proprie famiglie, non possono lasciarsi prendere dallo sconforto, dalla stanchezza, dalla paura. Loro ci devono essere.

Coronavirus, la giovane infermiera di Sassano dall'Ospedale di Parma: "Superficialità all'esterno allucinante" CORONAVIRUS, LA GIOVANE INFERMIERA DI SASSANO DALL'OSPEDALE DI PARMA: "SUPERFICIALITÀ ALL'ESTERNO ALLUCINANTE"Una testimonianza importante e significativa arriva dall’ospedale di Parma, dove Annarita Laveglia, infermiera di Sassano in queste ore si trova ad assistere pazienti affetti da Coronavirus. in trincea: è una vera e propria guerra che coinvolge non solo anziani ma anche giovani. Pubblicato da Italia Due su Giovedì 12 marzo 2020

Nonostante le ore estenuanti di lavoro e la difficoltà nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus, medici e infermieri affrontano tutto con il sorriso mantenendo sempre la calma in una situazione così delicata. Tante le testimonianze che sono arrivate a livello nazionale, da personale medico e paramedico, il loro invito a non uscire di casa ed aiutarli perchè l’affanno degli ospedali, è direttamente proporzionale al livello della superficialità di chi non rispetta le regole. Una testimonianza importante e significativa arriva dall’ospedale di Parma, dove Annarita Laveglia, infermiera di Sassano in queste ore si trova ad assistere pazienti affetti da Coronavirus, si trova in trincea, è una vera e propria guerra che coinvolge non solo anziani ma anche giovani. E allora si ragiona su chi ha più possibilità di sopravvivere.