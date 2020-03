Polizia locale all’opera in tutti i comuni del Vallo Diano. Appelli video dei sindaci per chiedere di restare in casa

In questa fase di obbligo di restare in casa – e di uscire se non per motivi fondamentali – nei vari comuni del Vallo di Diano sono al lavoro tutte le forze dell’ordine. per controllare che nessuno circoli senza validi motivi. Ma anche per fare prevenzione e informare. Tra questi anche gli agenti della Polizia locale del territorio che sono in prima linea. Da Polla a Caggiano senza dimenticare Sala Consilina, San Pietro al Tanagro e tutti gli altri paesi del territorio. A Polla ieri gli agenti della Polizia locale hanno controllato le auto in entrata in paese, così come gli altri colleghi dei paesi del comprensorio. Un gioco di squadra per evitare che non si rispettino le norme.

Si susseguono poi gli appelli da parte dei sindaci, soprattutto con video social per chiedere di restare a casa da Rocco Giuliano a Giuseppe Rinaldi e Francesco Cavallone. Si prova a controllare e sensibilizzare per far terminare questo incubo al più presto.