Nelle ultime ore abbiamo assistito attoniti e impotenti a una evoluzione davvero preoccupante non soltanto delle vittime e delle positività da Coronavirus in Italia, ma anche e soprattutto del contagio che, in particolare attraverso i social network, sta avvelenando e incattivendo gli animi delle persone.

La Pandemia ai tempi dei Social Network: il lato umano e il lato disumano dell’emergenza Coronavirus LA PANDEMIA AI TEMPI DEI SOCIAL NETWORK: IL LATO UMANO E IL LATO DISUMANO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS Pubblicato da Italia Due su Venerdì 13 marzo 2020

Dilagano i messaggi audio di dubbia autenticità messi in circolazione soprattutto tramite Whatsapp, ed uno in particolare nella giornata di ieri, diffuso attraverso innumerevoli gruppi, ha generato panico e preoccupazione. Per le persone ragionevoli resta un mistero come si possa pronunciare e diffondere “parole” che hanno l’unica conseguenza di creare panico e apprensione, come si possa affermare che una persona sia stata contagiata in un determinato luogo senza averne nessuna prova. Una cosa è certa: abbiamo già troppi problemi per preoccuparci anche di persone che creano panico, forse non consapevolmente ma comunque colpevolmente, e che vanno individuate, perseguite e sbattute magari anche in galera. Così alla prossima occasione ci penseranno due volte. Ma la fiera degli orrori “social” purtroppo non si ferma ai messaggi audio, perché sempre nelle ultime ore sono circolate solo liste di persone che hanno avuto la “sventura” di essere state poste in quarantena preventiva, come da prassi in questi giorni di emergenza Coronavirus. Ma non solo le liste: anche i loro numeri di telefono e addirittura –in una escalation davvero vergognosa- pure le loro fotografie. Un imbarbarimento “social” senza precedenti, che accade nel Vallo di Diano ma –a quanto pare- accade anche un po’ ovunque. Questa pandemia “vissuta” secondo per secondo ai tempi dei Social Network è qualcosa che mette in luce il peggio di noi: è IL LATO DISUMANO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.

Poi però per fortuna, se ci guardiamo intorno, siamo circondati anche dal LATO UMANO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.

E sono quelli che NON POSSONO DIRE #STIAMOACASA. Medici, infermieri, operatori del settore sanitario, farmacisti… ma anche carabinieri e forze dell’ordine, volontari di protezione civile, vigili del fuoco, amministratori, dipendenti di uffici pubblici e privati indispensabili, poste, banche, alimentari, tabaccai, edicole… e poi chi lavora nel settore dei trasporti, gli operai nelle fabbriche, e quelli delle cooperative che dispensano i più diversi tipi di servizi. E tanti altri che sicuramente abbiamo dimenticato. Certo loro, se potessero, starebbero volentieri a casa. Mettono a rischio la salute, molti per pochi spiccioli, alcuni addirittura gratis: sono il lato positivo e umano di queste giornate. Non possono fermarsi, perché altrimenti il “sistema Italia” colerebbe a picco come il Titanic. E, a proposito, nel lato positivo mettiamoci anche i tanto vituperati giornalisti: che sono cosa ben diversa dai “pettegolezzi social” che stanno avvelenando gli animi della gente.