Medici, infermieri, personale Oss e anche ausiliari di mensa e pulizie: all’ospedale di Polla si affronta l’incubo “invisibile”

C’è un “esercito” in lotta con un incubo invisibile all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, e lo è ancor di più dopo la notizia di 23 persone in isolamento per la paziente positiva al Coronavirus. Sono medici, infermieri, personale Oss, ma anche ausiliari degli infermieri, ausiliari di mensa, pulizia e tecnici delle cooperative, e ancora guardie giurate che lavorano all’interno della struttura ospedaliera valdianese. Circa 500 persone che non possono restare a casa per ovvi motivi che ora sono in ansia, non solo per il paziente positivo, ma anche perché alle prese con problematiche interne, carenze di mascherine (come denunciato dai sindacati) e incontri ravvicinati. Occorre dire che il direttore sanitario, Luigi Mandia, ha praticamente sigillato la struttura, chiusa alle visite di esterne per i pazienti e la fase del pre triage è ben segnalata. Sono loro in prima linea, nel Vallo di Diano, insieme alle forze dell’ordine per cercare di fronteggiare la diffusione del virus.

E poi c’è un altro fronte altrettanto importante. Quello del Dipartimento prevenzione del Distretto diretto dalla dottoressa Rosetta D’Alvano che sta lavorando da giorni, praticamente senza sosta, per tutti gli interventi del caso. Il Vallo di Diano sanitario deve e può superare gli errori e continuare a lottare in prima linea per superare un nemico invisibile.