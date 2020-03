Le manovre dell’ospedale di Polla: il reparto di Cardiologia diventa Covid-19

Sono in atto in questi giorni grandi manovre dell’ospedale di Polla per intervenire per la possibile escalation di casi di Coronavirus. Per questo motivo in queste ore sono in atto alcune trasformazioni nel nosocomio “Luigi Curto” guidato dal direttore sanitario Luigi Mandia. Cardiologia diventerà un reparto di Covid-19 con quattro posti letto isolati l’uno dall’altro. Questa è una delle azioni in atto in queste ore per cercare di intervenire al meglio in caso di necessità e per ora sono quattro i posti letto “ricavati” ma altri se ne aggiungeranno. Si sta valutando anche lo spostamento di altri reparti con relativi accorpamenti per ampliare il numero di posti letto per pazienti positivi al Coronavirus

Nella prima fase dell’emergenza come in tutti gli altri ospedali è stata allestita una tenda pre-triage dalla protezione civile nei pressi del Pronto soccorso ed le stanze dedicate a Psichiatria sono state trasformate in un’area per ospitare un paziente in isolamento.