Il Governatore della Campania De Luca: “E’ arrivato il momento di chiudere tutto. Italia militarizzata”

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook sulla propria pagina ha tenuto una conferenza facendo il punto della situazione sui casi di contagio sul territorio (750 circa con 79 in terapia intensiva) e su tutte le iniziative che si stanno mettendo in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il presidente Vincenzo De Luca è stato molto diretto e ha annunciato che sta preparando una delibera con la quale conta di chiudere tutte le attività non essenziali. Ovviamente per avere i dettagli e l’ufficialità bisognerà attendere le prossime ore.

“Fine marzo sono previsti 1500 contagi, inizio aprile 3000 contagiati e 140 in terapia intensiva. Io ritengo che sia arrivato il momento, per la verità era arrivato già due settimane fa, di chiudere tutto e militarizzare l’Italia“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Quando si adopera questa espressione in Italia – ha aggiunto De Luca – c’è sempre qualche scienziato che storce il naso. Militarizzare significa che, se abbiamo deciso che l’obiettivo vitale in Italia è contenere il contagio per non contare in migliaia i nostri morti, tutti i corpi dello Stato devono essere funzionalizzati rispetto a questo obiettivo”.

Secondo De Luca “è indispensabile il controllo militare del territorio, con poter eccezionali alle forze dell’ordine. Se poi abbiamo paura di dirci la verità, ci prepariamo a contare i nostri morti, punto e basta. Se vogliamo fare sul serio è arrivato il momento, siamo già in ritardo, per cercare di bloccare per quanto possibile l’aumento esponenziale del contagio nel Sud e in Campania, altrimenti avremo un problema moltiplicato per tre, un’esplosione di contagio di fronte alla quale lo Stato italiano sarà totalmente indifeso. Il quadro non è rassicurante ma quello che sto parlando è un linguaggio di verità”. “La penso diversamente dal Governo nazionale, io ritengo che le mezze misure non risolvono il problema e finiscono per aggravare la condizione di vita dei nostri concittadini”, ha rimarcato De Luca, secondo cui “ancora una volta l’Italia si rivela il paese del mezzo-mezzo e del fare finta. Non decidiamo mai una cosa chiara fino in fondo e non facciamo mai la verifica concreta di quello che succede nella realtà, una volta fatte le ordinanze”.