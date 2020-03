Coronavirus, Tommaso Pellegrino: “I contagi a Sassano sono 6. La situazione è sotto controllo, grazie per la collaborazione”

“I contagi da Covid-19 a Sassano sono sei, di cui una persona si trova in ospedale a Polla e cinque sono a casa. I contagiati fanno parte dello stesso nucleo familiare e si trovano nella stessa abitazione, le loro condizioni sono stabili. A loro va il mio abbraccio e sostegno, come anche quello della comunità”. Lo ha detto in diretta facebook, questa sera il primo cittadino Tommaso Pellegrino.

Tra i contagiati, a Sassano, c’è anche un agente di Polizia Municipale, ma la situazione, come sottolinea Pellegrino, è sotto controllo e chi nei giorni precedenti ha avuto contatti con le persone affette da Coronavirus è in quarantena, non si escludono però altri tamponi. “Ad oggi – continua Pellegrino – nessuno di loro ha dei sintomi che fanno pensare al Covid-19”.

Il sindaco Pellegrino, poi tranquillizza la cittadinanza e i suoi pazienti: “Anche io mi sono sottoposto a tampone, in quanto a stretto contatto con il nostro agente di polizia municipale. Il tampone è negativo. L’ho fatto, non per me, ma per proteggere i pazienti, l’ospedale per il quale lavoro e per chi ho incontrato quotidianamente”.

Il comune di Sassano, evidenzia Pellegrino nella diretta facebook, assicura la sua operatività anche in smart working. Intanto a Sassano, prosegue la distribuzione di mascherine ai cittadini del paese, così come è stato messo a disposizione il servizio a domicilio del ritiro dei farmaci presso la farmacia distrettuale dell’Asl, per evitare ogni spostamento e per aiutare chi è in maggiore difficoltà. Il sindaco Pellegrino conclude, ringraziando chi è in prima linea a fronteggiare questa emergenza, iniziando dai medici ed infermieri del territorio che non erano preparati a tutto questo, i volontari, le Forze dell’Ordine, i nostri Carabinieri con il maresciallo Antonio Sirsi, che in assenza della Polizia Municipale sono chiamati ad uno sforzo maggiore, l’esercito e la Protezioni Civile.