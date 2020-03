Adesso che lo dice il Governatore Vincenzo De Luca, esiste un problema Tamponi in Campania?

Da diversi giorni, con pochi coraggiosi colleghi giornalisti (e per la verità anche con diversi cittadini che hanno gli occhi per vedere), stiamo evidenziando come il vero problema dell’Emergenza Coronavirus in Campania non sia far arrivare i Militari dell’Esercito, ma migliorare l’Organizzazione Sanitaria e i Tamponi.

Da qualcuno siamo stati accusati di “allarmismo” e di “polemiche inutili”. Ma qualcuno doveva metterci la faccia, e consideriamo un dovere morale dire le cose come stanno, anche perché purtroppo abbiamo sentito davvero pochi politici valdianesi e salernitani (a parte Pietro Pessolano e Antonio Addesso, per ovvi motivi) lamentare il ritardo con cui si fanno i tamponi e il ritardo con cui arrivano i risultati. Diciamo la verità, è impopolare in questo momento dire una parola in contrasto con il “verbo” Deluchiano. Noi invece pensiamo che un punto di vista diverso -a volte anche con l’aiuto dei media- possa essere utile per migliorare situazioni che non vanno bene. Come tanti soldatini allineati i nostri politici rispettano le consegne in tempo di guerra. Però adesso Vincenzo De Luca in persona ha “sdoganato” il problema dei Tamponi. Come riporta Il Mattino di oggi: “La Campania è indietro rispetto al resto del Paese, i tamponi sono poco più di 8mila – il dato di ieri pomeriggio – e il governatore non ci sta. Tanto che ha dato mandato al direttore generale del Cotugno Maurizio Di Mauro e al suo omologo del Dipartimento Salute Antonio Postiglione di «mettere a punto ad horas un piano che consenta di avere i risultati dei tamponi entro e non oltre le 24 ore»”. Adesso state pur certi che anche i politici valdianesi e salernitani si accorgeranno che esiste un problema Tamponi in Campania e magari -perché no- anche un problema di organizzazione sanitaria. Meglio tardi che mai.