Coronavirus, oltre 200 mascherine in TNT frutto della raccolta fondi dell’Associazione “Made in Auletta”

Un forte segnale di solidarietà arriva dall’Associazione “Made in Auletta” per aver messo in campo una raccolta fondi al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus.

“La nostra raccolta fondi è terminata – fanno sapere dall’Associazione – abbiamo cercato di realizzare tutto nel minor tempo possibile e se ci siamo riusciti è soltanto grazie a chi ha deciso di contribuire. Rimanere fermi, in un momento così difficile per l’Italia e altresì per la nostra Auletta, non era quello che volevamo; per noi questa era l’occasione giusta per sostituire tutte le parole superflue con qualcosa di concreto, sperando che la nostra iniziativa oltre ad essere percepita come una semplice donazione di materiale utile sia anche un intenso segnale di solidarietà per tutti noi. Premesso ciò, siamo lieti di comunicare che con i fondi ricavati abbiamo acquistato oltre 200 mascherine in TNT lavabili e riutilizzabili che a partire da oggi pomeriggio saranno disponibili presso la Farmacia De Maffutiis, confidiamo in un vostro comportamento responsabile – continuano – per non creare disagi, affollamenti e, soprattutto, cercando di garantire la disponibilità dell’articolo a chi maggiormente ne necessita, vale a dire a chi gestisce attività ancora aperte al pubblico e si trova tutti i giorni in prima linea rischiando ma comunque garantendo a tutti noi i servizi essenziali e ovviamente allo stesso modo a chi è costretto a spostarsi per motivazioni valide e opportune.

Abbiamo consigliato alla farmacia – concludono – di consegnare una mascherina per nucleo familiare, fatta eccezione per i suddetti casi di maggiore esposizione, per provare a soddisfare il maggior numero di persone possibili”.