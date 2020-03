Dai cacciatori salernitani “aperta la caccia” al Coronavirus: donate due importanti strumentazioni al Ruggi e al Luigi Curto di Polla

In questo momento di grande difficoltà per l’intera umanità per la diffusione del VIRUS COVID – 19, gli A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) della Provincia di Salerno hanno deciso di partecipare alla grande battaglia per arginare gli effetti del CORONAVIRSUS. L’A.T.C. di SALERNO e l’A.T.C. AREE CONTIGUE PARCO NAZIONALE DEL CIVLENTO E DEL VALLO DI DIANO, a nome di tutti i cacciatori, hanno donato rispettivamente un dispositivo per il risanamento rapido NAVAEURUS DEFEND 1050, da destinare al reparto rianimazione dell’Azienda Sanitaria Locale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, ed un dispositivo per la ventilazione polmonare di ultima generazione, da destinare al reparto rianimazione dell’Ospedale di Polla, come segno tangibile della partecipazione alla lotta contro il CORONAVIRUS. I DUE A.T.C. della Provincia di Salerno ed i loro Comitati di Gestione, pur non rientrando l’iniziativa tra le proprie funzioni istituzionali, ritenuto che la drammaticità del momento obblighi chiunque ne abbia la possibilità a contribuire al supporto delle strutture ospedaliere e del personale sanitario che quotidianamente rischia la propria vita per la salvezza altrui, hanno raccolto con grande preoccupazione la richiesta di aiuto lanciato dall’Azienda Sanitaria Locale di Salerno per far fronte all’emergenza, “ad horas”, poiché il tempo che passa produce solo ulteriori emergenze su emergenze.

Pertanto, gli A.T.C. della Provincia di Salerno ed i loro Comitati di Gestione, di intesa con gli Organi direzionali dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona e dell’Ospedale di Polla, che hanno rappresentato le urgenze organizzative e di gestione sanitaria che si sono manifestate, hanno deciso di DONARE un dispositivo utilizzabile per risanamento rapido degli ambienti ospedalieri con elevato rischio di infezione ed un dispositivo per la ventilazione polmonare. I predetti dispositivi di tipo NAVAEURUS DEFEND 1050 e VENTILOGIC LS NEW GENERATION sono già disponibili.

“Come componente dell’ATC SA 2 in rappresentanza della Regione e come cittadino del Vallo di Diano -commenta Vincenzo Polito, assessore del Comune di Padula- mi sento di ringraziare in primis il presidente dell’ ATC SA 2 Armando Liguori e si segretario Giovanni Senatore per aver colto la mia istanza verbale di acquistare una strumentazione per l’ospedale di Polla, e poi tutti i cacciatori perché con il loro contributo è stato possibile acquistare tale strumentazione”.