Rubino alla guida del reparto Covid-19 di Polla: “Sarà durissima ma ce la faremo. Noi siamo qui ma voi restate a casa”

Quarantadue anni all’interno dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Vi entro quando aveva 26 anni e ora a 68 sarà la guida del reparto Covid-19 del nosocomio valdianese. “Lo dovevo all’ospedale che amo, che mi ha reso quello che sono”, dice il dottore Domenico Rubino alla guida da sabato del reparto Coronavirus di Polla. “Sarà durissima ma ce la dobbiamo fare tutti insieme. Noi medici, infermieri e personale ospedaliero ce la faremo stando qui, in ospedale, il resto della gente deve stare a casa. Restiamo a casa e ce la faremo”. Rubino e la direzione sanitaria stanno organizzando a livello logistico sia i reparto che gli uomini e le donne da schierare in questa battaglia. Il primo piano del “Luigi Curto” è in pratica diventato un’intera area dedicata all’emergenza Coronavirus e accorpato le aree mediche (secondo piano) e chirurgica (terzo piano). Saranno otto i medici in turnazione e tre infermieri a turno nel reparto Covid-19, negli altri reparti un medico e un primario (“garantiremo la salute a tutti, non dimentichiamo le patologie non da Covid-19”, ha confermato Rubino. Il reparto Covid-19 in questo momento ha sette pazienti. Il dottore Rubino sta allestendo anche la parte post-Covid. Il paziente negativo al tampone e senza febbre verrà spostato nell’area “Post” per 72 ore, sottoposto di nuovo a tampone e poi – se negativo – dimesso. Tutta l’area sarà completamente isolata. “Stiamo lavorando al meglio per ogni evenienza. Fondamentale è una precisa anamnesi, per questo un medico sarà di guardia 24 ore su 24 al Pronto soccorso e anche i turni al Pronto soccorso sono fatti in modo di aver copertura massima”.

Rubino e la sua squadra sono pronti per sfidare il mostro, lo saranno nonostante difficoltà e “armi” in arrivo. Ma di certo l’impressione è quella di essere orgogliosi di chi, oggi, è lì in ospedale e non muove arrendersi e difendere un territorio intero.