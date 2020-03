Il Coronavirus e le difficoltà economiche nel Vallo. L’imprenditore Biscotti: “Farò quel che posso per aiutarvi”

E’ davvero un bel gesto quello dell’imprenditore Antonio Biscotti titolare del Cassiopea Shopping Center a Sant’Arsenio, di diversi supermercati a marchio Conad e non solo. Antonio Biscotti è conosciuto nel territorio per la sua partecipazione alla vita della comunità valdianese. In questo momento di grande emergenza sanitaria si fa avanti, purtroppo, anche l’emergenza economica con sempre più persone che hanno reali difficoltà a portare il pane in tavola. Perciò Antonio Biscotti ha invitato chi ha difficoltà a permettersi le necessità quotidiane a contattarlo privatamente. “Farò quello che posso per aiutarti, ha scritto Antonio Biscotti, che sia un pasto cucinato, una scatola di cereali, latte, pane, zucchero, formaggio o marmellata.

Qualunque cosa possa essere, farò del mio meglio per aiutarti”.

Si seguito il post pubblicato dall’imprenditore Antonio Biscotti.

“Ora che siamo quasi completamente bloccati, con così tante persone che purtroppo perdono il lavoro, ci sono persone nella nostra comunità che semplicemente non possono permettersi le necessità quotidiane.

Se sei preoccupato per te o per il tuo bambino che non è in grado di fare colazione, pranzo o cena, sentiti libero di contattarmi in privato senza paura, colpa o vergogna.

Farò quello che posso per aiutarti, che sia un pasto cucinato, una scatola di cereali, latte, pane, zucchero, formaggio o marmellata.

Qualunque cosa possa essere, farò del mio meglio per aiutarti.

Mi puoi contattare come meglio credi.

Non sentirti in imbarazzo, non sarai giudicato. A volte tutti abbiamo bisogno di aiuto, questo è un evento così sfortunato e siamo tutti insieme”.