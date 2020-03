Il derby della solidarietà, US Pollese e ASD Caggiano a supporto di Protezione Civile e Ospedale

Le due squadre di calcio del girone D di terza categoria provinciale di Salerno, dopo aver dato vita ad un duello per la vetta della classifica in campionato fino a febbraio, hanno pensato di scendere in campo questa volta per aiutare volontari e personale sanitario, attraverso due importanti iniziative di solidarietà. La Pollese ha realizzato un video per aiutare l’Ospedale di Polla a supporto della raccolta fondi del Comune, mentre il Caggiano ha messo in vendita delle sciarpe il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile del posto.

Si accende nuovamente il derby tra Pollese e Caggiano, ma stavolta è un match della solidarietà che non si gioca sul campo ma a suon di click e donazioni. Il derby in questione non suscita rivalità o sana competizione sportiva, l’intento è solo uno: aiutare chi come i volontari della protezione civile e il personale sanitario sono in prima linea per contrastatre la diffusione del Covid-19 nella nostra zona. Partiamo da Caggiano, dove l’A.S.D Caggiano Calcio, dopo lo stop forzato dei campionati di terza categoria e Over40 a causa dell’emergenza sanitaria, ha deciso di scendere in campo e contribuire a sconfiggere il COVID-19 promuovendo l’iniziativa “UNITI PER UN SOLO OBIETTIVO”. In collaborazione con l’Azienda DarLab di Potenza è stata realizzata la sciarpa ufficiale “I LOVE CAGGIANO” che sarà in vendita al prezzo di 15,00 Euro per una raccolta fondi da devolvere alla PROTEZIONE CIVILE – GOPI CAGGIANO, per lo straordinario lavoro profuso in queste ultime settimane. La sciarpa si può prenotare tramite un servizio whatsapp, tutte le info sono disponibili sulla pagine facebook dell’ASD Caggiano. La consegna delle sciarpe avverrà quando sarà possibile, al termine dell’emergenza in linea con le disposizioni governative. Nelle stesse ore la macchina della solidarietà è particolarmente attiva a Polla, dove la US Pollese ha realizzato un video che circola su facebook e instagram. Coinvolti calciatori, staff tecnico e societario per appoggiare e incoraggiare la raccolta fondi organizzata dal Comune di Polla a favore dell’ospedale Luigi Curto. Quando un derby è più di un derby, perchè portare a casa questa vittoria ora non è importante, ma è l’unica cosa che conta.