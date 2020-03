Il sindaco di Polla Rocco Giuliano chiede a Coscioni più tamponi e un’ambulanza per il trasporto dei contagiati Covid-19

Anche il sindaco di Polla ha partecipato all’incontro – tavolo tecnico tenutosi presso l’Ospedale Luigi Curto di Polla questa mattina, a cui hanno partecipato il delegato alla Sanità della Regione Campania, Enrico Coscioni, il Direttore Generale dell’ASL SA, Mario Iervolino e il Direttore Sanitario, Luigi Mandia, coadiuvato da Domenico Rubino e da Luigi De Angelis.

Il Tavolo tecnico è stato sollecitato dall’Assessore Regionale Corrado Matera al fine di fare il punto della situazione e per verificare la regolarità e la rispondenza di quanto realizzato, sino ad ora, presso l’Ospedale Luigi Curto di Polla per l’accoglienza e la cura dei contagiati da COVID 19, oltre che per valutare tutto quanto ancora necessario per affrontare l’emergenza, in particolare, per quel che concerne la fornitura di ulteriori apparecchiature sanitarie e la creazione di nuovi spazi attrezzati per accogliere persone contagiate dal virus.

“Il sindaco di Polla – si legge in una nota del Comune – oltre ad avere condiviso quanto rappresentato dagli altri partecipanti l’incontro, ha evidenziato l’urgenza di essere pronti all’aggravarsi dell’emergenza nel territorio del Vallo di Diano. E ha rappresentato: la necessità preminente dell’effettuazione di più tamponi sulla popolazione del Vallo di Dano; in particolare, su tutte quelle persone che già ne hanno fatto richiesta, evidenziando che non sono più giustificabili i lunghi giorni di attesa occorrenti. In tal senso i dirigenti regionali hanno assicurato che sarà data priorità ai comuni come quelli del Vallo di Diano ritenuti in zona rossa. L’indispensabilità di dotare al servizio 118 di una bioambulanza per il trasporto contagiati covid 19 nel territorio Valdianese. L’urgenza di fornire assistenza continua ai soggetti positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare, anche mediante l’effettuazione di esami e di cure a domicilio, con l’utilizzo di apposite apparecchiature trasportabili”.