“Videochiamami e non togliere il pigiama” l’invito di Andrea Di Maria e Paolo Petrella

Ormai lo sappiamo tutti, a causa dell’emergenza per la pandemia del coronavirus non possiamo uscire di casa. Se non per necessità, come andare al supermercato o in farmacia, per aiutare le persone che ne hanno bisogno e in qualche caso per lavorare.

Le abitudini di tutti sono cambiate,niente uscite e cene con gli amici mentre impazzano nuove mode dove protagoniste indiscusse sono le videochiamate. Allora sulle storie di facebook, instagram e whatsapp impazzano screenshot di amici, parenti, fidanzati che si rendono partecipi reciprocamente di come svolgono la loro giornata. A racchiudere bene come si vivono i rapporti tra persone ai tempi del Coronavirus è il simpatico ed esilarante video realizzato da Andrea Di Maria e Paolo Petrella.

In un atmosfera neomelodica, Andrea Di Maria canta “VIDEOCHIAMAMI, accompagnato alla tastiera da Paolo Petrella. Un duo divertente che strappa un sorriso in un momento particolare come questo. “Non togliere il pigiama e videochiamami canta Andrea, un invito anche a restare a casa e se in questa situazione non possiamo stare vicini ai nostri cari, poco cambia che abitino nel palazzo di fronte o a tanti chilometri di distanza, se ci sono le videochiamate. E allora videochiamiamoci e non togliamo il pigiama.