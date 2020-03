Diventare mamma ai tempi del Coronavirus in una zona blindata. La storia di Michela e della sua piccola Greta

Diventare genitori ai tempi del Coronavirus è ancora più complesso. Lo dimostra la storia di una coppia valdianese.

Michela Porpora, 38 anni, e Michelangelo Langone, 40 anni, di Sala Consilina, fino all’ultimo hanno dovuto fare i conti con le precauzioni a contrasto del coronavirus. Loro che arrivano dalla zona blindata.

Venerdì scorso durante la corsa verso l’ospedale di Sapri hanno dovuto fare i conti anche con i soldati dell’esercito che chiudono le strade d’accesso e di uscita dei cinque comuni blindati. Michela – come riporta il Mattino – era in auto in preda alle doglie e questo le ha consentito di proseguire rapidamente il suo viaggio verso il nosocomio dell’Immacolata. L’urgenza era evidente e i militari non hanno esitato a farla passare senza visionare il modulo che giustificava la sua uscita di casa. Ovviamente.. È giunta in ospedale alle 20.45 e 19 minuti dopo, alle 21.04 è venuta al mondo Greta. La giovane mamma è stata trattata come una paziente covid-19 perché proveniente dalla zona rossa. È stata sottoposta a tampone e inserita da subito nel percorso dedicato ai presunti o accertati casi di contagio.

“Per me e per il personale sanitario che mi ha assistita la nascita della piccola Greta è stata come una luce in fondo al tunnel. Quando sarà grande proverò a farle capire cosa è significato venire al mondo ai tempi del coronavirus”.