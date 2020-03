Test rapido Covid-19 prodotto dalla Vim di Vincenzo Monetti di Sassano, in Umbria è risultato il più efficace

ll test rapido per valutare se un paziente è potenzialmente a rischio coronavirus, in 15 minuti il risultato, sarà fornito alla Regione dell’Umbria da un’azienda con sede a Città di Castello; stiamo parlando della V.I.M. G. Ottaviani S.p.A. a cui capo c’è l’Amministratore Unico Vincenzo Monetti originario di Sassano, a riportarlo è il quotidiano online “Perugia Today”- Dopo l’analisi della task-force sanitaria regionale, la Protezione Civile dell’Umbria ha effettuato un’indagine di mercato ed il prodotto della Vim è risultato il più efficace e al prezzo migliore.

Lo “Screen Test Covid-19” (2019-nCOV IgG/IgM) è un test immunologico qualitativo su membrana per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM del 2019-nCOV in campioni di sangue, destinato al solo uso professionale diagnostico in vitro. Questo test, prodotto in Umbria, ha un’alta sensibilità e specificità ed è in grado di rilevare la presenza degli anticorpi IgG/IgM del virus, con tempismo, efficacia e qualità. E’ un test – continua “Perugia Today” che si aggiunge e non si sostituisce ai test previsti nei protocolli del Ministero della Salute e dell’ISS.

Con il test rapido la Regione Umbria implementerà cosi i controlli per mettere in sicurezza pazienti, anziani, operatori di servizi essenziali e altre categorie a rischio. Da una goccia di sangue si avrà un risultato utile da intercettare rapidamente la positività in persone asintomatiche o con pochi sintomi mettendoli subito in isolamento e arginando così il contagio.

Un altro risultato importante per il sassanese Vincenzo Monetti per fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus. Il dott Monetti, tra le altre cose, legato al proprio paese di origine ha donato ai suoi concittadini sassanesi delle mascherine monouso e gel igienizzanti che i volontari del paese stanno consegnando a domicilio.